Karena Ini. . . Sutradara “The Silence of the Lambs” Meninggal Dunia

SRIPOKU.COM, NEW YORK – Sutradara film The Silence of the Lambs, Jonathan Demme (73), meninggal dunia akibat kanker kerongkongan yang dideritanya di New York, Rabu (26/4/2017) pagi waktu setempat.

“Jonathan meninggal dunia pagi ini di apartemennya di Manhatan. Ia ditemani oleh istrinya, Joanne Howard, dan ketiga anaknya,” kata publicist Annalee Paulo seperti dikutip Reuters.

“Ia meninggal karena komplikasi kanker kerongkongan,” sambungnya.

Paulo mengatakan bahwa pemakaman Demme akan bersifat tertutup. Pihak keluarga juga meminta agar karangan bunga untuk Demme diganti dengan donasi untuk kelompok Americans For Immigrant Justice di Miami.

Untuk diketahui, Demme pernah memenangkan Piala Oscar pada tahun 1991 untuk film The Silence of the Lambs sebagai film terbaik.

Selain itu, film ini juga memenangkan Best Writing Adapted Screenplay, Best Actress untuk Jodie Foster, dan Best Actor untuk Anthony Hopkins.

Film terakhir yang dibuat olehnya ialah Ricky and the Flash yang mengusung genre komedi. Ia menggandeng artis peran Meryl Streep sebagai seorang rocker lanjut usia.

Karya-karya populer lainnya ada Rachel Getting Married (2008), The Manchurian Candidate (2004), Married to the Mob (1998), dan Beloved (1998).

Sebagai informasi, karya-karya Demme memang sungguh beragam. Termasuk Philadelphia di tahun 1993 yang mana ini merupakan film mainstream Hollywood pertama yang membahas AIDS. Film ini menyabet Piala Oscar untuk Tom Hanks sebagai aktor terbaik.