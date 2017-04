Jalin Silaturrahmi Dengan Insan Media, Perwakilan UangTeman Kunjungi Graha Tribun

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Guna menjalin kebersamaan sekaligus silaturrahmi bersama insan media, para perwakilan dari Uangteman.com bertandang ke Graha Tribun, Selasa (25/4/2017).

Para rombongan yang turut mewakili PT. Digital Alpha Indonesia ini antara lain Rimba Laut selaku Head of Public & Government Relations, Darmawan Zaini selaku Chief Technology and Product Officer, dan Donna Arifin selaku Director of Marketing and Communications.

Kedatangan rombongan ini disambut hangat oleh perwakilan dari Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, antara lain H. Salman Rasyidin (Sekretaris Redaksi Sriwijaya Post), Hanafijal (Manager Produksi Tribun Sumsel), Sudarwan (Redaktur Online Sriwijaya Post), serta Hendra Kesuma (Redaktur Olahraga Sriwijaya Post) dan Eko Adiasaputro (Redaktur Kota Sriwijaya Post).

Dalam kunjungan tersebut, Rimba Laut pun turut menjelaskan singkat bagaimana perkembangan Uangteman.com id Indonesia.

Berdiri sejak April 2015, Rimba menjelaskan, Uangteman.com telah melayani lebih dari ribuan nasabah dan sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia.

"Pada 10 april 2017, kita kembali membuka pelayanan di wilayah Sumatera dengan menjadikan Kota Palembang sebagai kota pertama dibukanya pelayanan di Sumatera," ujar Rimba.

"Kenapa Kota Palembang ? Ini karena selama melihat pengajuan, angka pengajuan di Kota Palembang cukup tinggi. Maka dari itu, kita memutuskan menjadikan Palembang sebagai tujuan pertama," ujarnya menambahkan.

Uangteman.com sendiri merupakan bagian dari PT. Digital Alpha Indonesia dan Digital Alpha Grup, Pte, Ltd, yang menyediakan pinjaman jangka pendek baik untuk keperluan konsumsi atau bisnis.

Sebagai perusahaan yang sudah berkomitmen mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Uangteman.com berkomitmen membantu nasabahnya memproses pinjaman dana dengan cepat, transparan, aman, terpercaya, tanpa jaminan serta tersebar di Indonesia.