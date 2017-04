Jemput Bola Bayar Pajak, Samsat Keliling Diperbanyak

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Unit Pengelolah Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Daerah Palembang II mencanangkan tiga program Samling (Samsat Keliling). Meliputi Samling Road To Campus 2017, Samling Road To Traditional Market 2017, Samling Road To Masjid 2017.

Kepala Bapenda Provinsi Sumsel H Marwan Fansuri SSos MM melalui kepala UPTB Palembang II Herryandi Sinulingga mengatakan, semua merupakan upaya untuk memudahkan wajib pajak bermotor untuk membayar pajak kendaraannya

"Karena dengan adanya Samling, kami menjemput bola ke wilayah kerja kami baik di kampus, pasar pasar tradisional dan masjid-masjid besar maupun ke kecamatan wilayah UPTB PLG II Bapenda Provinsi Sumsel dengan target PKB tercapai dan hasilnya nantinya akan dipergunakan kembali untuk pembangunan dan fasilitas layanan publik Bapenda Provinsi Sumsel," ungkapnya.

Adapun jadwal pelayanan Samling UPTB Bapenda Provinsi Sumsel Kota Palembang II meliputi layanan Kecamatan Plaju, Kecamatan SU II, Kecamatan SU I, Kecamatan Kertapati.

Di halaman kantor Kecamatan Plaju, Kecamatan SU II, Kecamatan SU I, Kecamatan Kertapati dilaksanakan pada minggu pertama (Senin-Kamis) pukul 09.00-12.00. Pukul 12.00-13.00 (ISHOMA). Dilanjutkan layanan pukul 13.00-14.30.

Lalu di Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas PGRI, Universitas Bina Darma, Universitas Kader Bangsa dilaksanakan pada minggu kedua (Senin-Kamis) pukul 09.00-12.00. Pukul 12.00-13.00 (ISHOMA). Dilanjutkan layanan pukul 13.00-14.30.

Kemudian di halaman Kecamatan Plaju, Kecamatan SU II, Kecamatan SU I, Kecamatan Kertapati dilaksanakan pada minggu ketiga (Senin-Kamis) pukul 09.00-12.00. Pukul 12.00-13.00 (ISHOMA). Dilanjutkan layanan pukul 13.00-14.30.

Selanjutnya di Pasar Simpang Kayuagung, Pasar Induk Jakabaring, Pasar Kertapati, Pasar Simpang Sungki dilaksanakan pada minggu keempat (Senin-Kamis) pukul 09.00-12.00. Pukul 12.00-13.00 (ISHOMA). Dilanjutkan layanan pukul 13.00-14.30.

Sedangkan di Masjid Jamik Plaju dilaksanakan pada hari Jumat minggu pertama, Masjid PJKA Plaju pada hari Jumat minggu kedua, Masjid Cheng Ho Jakabaring pada hari Jumat minggu ketiga, Masjid Ki Merogan Kertapati pada hari Jumat minggu keempat. Untuk layanan hari Jumat pukul 09.00-11.30. Pukul 11.30-13.30 (ISHOMA). Dilanjutkan layanan pukul 13.30-14.30.

"Itulah jadwal bulanan yang akan dilayani selama Tahun 2017 diharapkan dengan jadwal dimaksud bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak kenderaan Tahunan baik kenderaan Roda 2 dan Roda 4 cukup membawa persyaratan KTP asli dan STNK asli sesuai identitas yang tertera baik di KTP dan STNK maka petugas kami akan melayani," kata Lingga.