Ini Dia Jadwal Semifinal Liga Champions

SRIPOKU.COM, NYON - Setelah melakukan undian semifinal Liga Champions di Nyon, Swiss, Jumat (21/4/2017), UEFA langsung menetapkan jadwal masing-masing klub dengan format kandang tandang.

Pertandingan pertama akan digelar pada 2 Mei dan 3 Mei 2017.

Baru sepekan berselang atau 9 Mei dan 10 Mei 2017, laga kedua bakal dilangsungkan.

Tim yang keluar terlebih dahulu pada pengundian, berhak menjadi tuan rumah pertama.

Artinya, laga semifinal pertama bakal dilaksanakan di markas Real Madrid dan AS Monaco.

Berikut ini adalah jadwal lengkap semifinal Liga Champions:

Laga pertama, 2 Mei 2017: Real Madrid vs Atletico Madrid (Stadion Santiago Bernabeu)

Laga pertama, 3 Mei 2017: AS Monaco Vs Juventus (Stade Louis II)

Laga kedua, 9 Mei 2017: Juventus vs AS Monaco (Stadion Juventus)

Laga kedua, 10 Mei 2017: Atletico Madrid vs Real Madrid (Stadion Vicente Calderon)

Sumber:JUARA

Penulis : Anju Christian Silaban