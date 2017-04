Citra Prima Ramal Rumah Tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Pernyataannya Mengejutkan

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Desi Kris

SRIPOKU.COM -- Rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini tengah menjadi sorotan.

Pasalnya, semenjak isu perselingkuhan Raffi dengan Ayu Ting Ting, ketentraman rumah tangga keduanya sekan terusik.

Apalagi sejak Raffi yang tak hadir dipernikahan adik iparnya, Caca Tengker.

Hal itu seakan menunjukkan jika hubungan keluarga Raffi dan Nagita tidak harmonis.

Nagita juga sempat menangis ketika dirinya diundang di salah satu program talkshow yang tayang di TRANS7.

Kini, Raffi rupanya kembali membuat heboh netizen.

Hal itu dikarenakan seorang parapsikolog, Citra Prima meramal soal rumah tangga Raffi dan Nagita.

Citra membaca kartu tarot yang dipilih Raffi di acara 'Take Me Out Indonesia' pada Kamis, (20/4/2017).

Citra mengungkapkan jika Raffi dan nagita memang berjodoh dan begitu cocok.