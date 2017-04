Tukar Tambah, Daihatsu Ayla Lama dengan yang Baru

Daihatsu New Ayla.

SRIPOKU.COM, Bandung – Banyak cara buat yang sudah punya Daihatsu Ayla lama, dan ingin ganti versi facelift. Salah satunya tukar tambah. PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menyodorkan value chain (deret keuntungan) dari grup Astra yang bisa dimanfaatkan.

Direktur Pemasaran ADM Amelia Tjandra, di sela Test Drive New Ayla di Ciwidey, Bandung, (17/4/2017), mengatakan, bahwa diler akan sangat terbuka untuk menyambut konsumen yang ingin tukar-tambah.

”Sebenarnya, kalau mau trade in, kami punya divisi used car di beberapa tempat (diler). Atau kalau nggak, datang saja ke diler resmi (meski tidak ada divisi used car) , nanti pasti dibantu untuk menjual mobil lama dengan harga terbaik,” kata Amelia.

Dirinya mengakui bahwa ada kecenderungan orang untuk melakukan tukar-tambah. Namun memang sampai saat ini, ADM belum menyiapkan program khusus untuk mempermudah proses itu.

”Kami bisa bekerjasama dengan Mobil88 (divisi mobil bekas grup Astra) di mana pun berada, karena itu value chain kami,” kata Amelia.

Daihatsu mulai memperkenalkan New Ayla sejak peluncuran yang dilakukan 7 April 2017 lalu. Banyak perubahan yang disodorkan untuk konsumen, salah satunya yang signifikan adalah desain yang makin elegan, selain tawaran mesin 1.200 cc Dual VVT-i.

Penulis: Donny Apriliananda