Anies-Sandi Menang, Bagaimana Prediksi di Pasar Modal?

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan kembali bergerak naik atau mengalami penguatan menuju level-level rekor tahun ini.

Menurut Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang hal ini dikarenakan pasar mulai tenang setelah proses Pilkada DKI Jakarta putaran kedua berlangsung dengan aman.

"Ini bagus buat market. Untuk IHSG akan bergerak dalam rentang 5.570-5.650," kata Edwin kepada Kompas.com Kamis (20/4/2017).

Pada penutupan perdagangan 6 April, IHSG sempat mencetak rekor tertinggi di level 5.680,23. Reli kenaikan IHSG, terjadi sejak pekan ketiga Maret.

Namun, pada penutupan Selasa (18/4/2017) lalu IHSG terhempas ke level 5.606,51.

Kendati demikian, imbuh Edwin kemenangan Anies-Sandi bukan satu-satunya penyebab naiknya indeks. Kabar baiknya dari eksternal, tensi geopolitik di semenanjung Korea mulai mereda.

Rupiah

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS diperkirakan bergerak di rentang 13.265 hingga 13.370 per dollar AS

Menurut analis dari PT Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo, kurs rupiah diperkirakan cenderung menguat.

Direktur Investa Saran Mandiri Hans Kwee melihat, peluang kenaikan indeks dan penguatan kurs Rupiah paska- Pilkada DKI Jakarta putaran kedua bukan dikarenakan siapa pemenangnya.