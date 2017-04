Mengamuk! Fans Ayu Ting-ting Serang Gigi, Sampai Tega Sebut Istri Raffi Itu Melakukan Hal Ini

SRIPOKU.COM--Setelah ramai dibully dan menjadi wanita idaman lain merusak rumah tangga orang, akhirnya amukan kemarahan dari fans Ayu Ting-ting meledak.

Ledakan itu disampaikan oleh akun instagram arimariana695. Sejak semalam ia memposting video tentang Nagita Slavina dan menyebut ibunda Rafatar itu nyonya besar yang tersakiti dan sok tegar.

Menurut akun tersebut, dia bukan tidak suka dengan Gigi. Namun dia seakan muak dengan fans Gigi yang menyerang Ayu Ting-ting secara membabi buta.

Shela Lala, pengasuh anak Raffi Ahmad dan Gigi, Rafathar ini juga sering ikut wara-wiri di layar kaca manakala Rafi dan Gigi Shooting reality show. (Instagram)

Dalam postingan video pertama, akun itu mempertanyakan apakah benar Gigi ibu yang baik. Jika benar mengapa anaknya lebih dekat dengan 'mba' nya (baby sitter).

Ia juga menyebutkan jika semua yang dilakukan Gigi dan Raffi hanya setingan untuk pencitraan buat promo film Rafatar The Movie.

"Rafatar nyari siapa ya,, nyari mba,,, eehh mama rafatar siapa mba,,, hahaha #maafjulidkarnabiarimbas Oohh iya katanya ke ibu an tp kok lebih nyaman sm mba ny,, Males bahas gosip yg selalu dhubungkan sm rumah tangga mereka,,, itu adalah pencitraan buat promo film rafatar the movie,,, oohh iya terlihat kata2 ny lebih hati2 dan semua kata2ny mengambang tau kan n terlihat oleh semua orang yg menyaksikan agar mnjdi istri yg sok tegar sok kuat kalo kata akun fans ny hati nya baik banget tp apa ini hanya lah itu lah HAL BODOH,,, oohh iya klo mmng raffi bgtu sm ayu psti ada kata2 yg kluar dr mulut istri penyabar,, waaahh tp bagi mrka sllu lah memuja n memuji nyonyah yg trsakiti,, pdhl bahas anak dsngkut pautkan oleh kalian ke mslah rumah tangga mereka,,, fuck akun H,,, By all @dramakuin @igtainment dan akun haters2 lainny yg bnyk lah,," tulisnya

Selanjutnya di video kedua, ia menyebutkan jika ia sangat benci penggemar Gigi, yang sangat salah ketika menghujat Ayu berlebihan.