Waduh! Terlihat Buncit, Netter Bingung Kemana Sixpack Vien Diesel

SRIPOKU.COM--Aktor Vin Diesel dipuja para wanita karena perawakannya yang kekar dan berotot serta seringnya dia memerankan karakter yang macho.

Tapi baru-baru ini, internet heboh setelah foto-fotonya beredar.

Dalam foto-foto tersebut Vin terlihat memegang rokok di tangan, dan bertelanjang dada.

Wajahnya terlihat lelah dan perutnya terlihat buncit.

Tentunya, penampilannya di foto-foto itu mengejutkan karena berbeda dengan yang biasanya kita lihat di film-film di mana dia tampil berotot dengan perut six pack.

Hal ini membuat dia dibully para pengguna internet.

Berbicara mengenai sosok Vin Diesel memang tidak ada habisnya.

Bernama asali Mark Sinclair, Vin juga dikenal sebagai seorang aktor, penulis, sutradara, dan produser Amerika.

Dia semakin terkenal berkat perannya dalam "Dominic Toretto" di The Fast dan Furious film seri dan "Richard B. Riddick" di The Chronicles of Riddick trilogi.

Ia juga adalah seorang produser di sekuel kedua waralaba.