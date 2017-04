Honda Lengkapi Varian Mobil yang Ramah Lingkungan

SRIPOKU.COM, New York – Memanfaatkan pameran otomotif New York International Auto Show 2017, Honda memperkenalkan dua produk baru, Clarity Plug-in Hybrid dan Clarity Electic. Keduanya akan melengkapi keluarga Clarity, menyasar segmen mobil zero emission, di mana kaka tertuanya berbahan bakar hidrogen.

"Honda Clarity ditujukan untuk mempercepat penyebaran teknologi electrified powertrain yang canggih, juga membawa kendaraan listrik lebih jauh ke dalam arus utama. Keluarga Clarity ini menandai kemajuan inisiatif elektrifikasi Honda, yang mewakili investasi kami dalam spektrum teknologi kendaraan listrik secara penuh,” ujar Jeff Conrad, Senior Vice President of American Honda Motor dalam siaran resminya, Minggu (16/4/2017).

Pihak Honda mengatakan, kalau mereka menargetkan dua pertiga penjualan mobilnya di 2030 diisi dari kendaraan listrik. Sementara di pasar Amerika penjualannya diharap mencapai lima kali lipat, pada tahun yang sama.

Honda Clarity Plug-in Hybrid model year 2018, bakal diperkenalkan diler-diler secara nasional akhir tahun ini. Model ini memlilii kemampuan jarak tempuh (tanpa bantuan hybrid atau hanya tenaga listrik) mencapai 42 mil, dengam baterai 17 kwh waktu pengisian ulang 2,5 jam pada 240 volt. Ini dikalim menjadi yang terbaik di segmen hibrida plug-in menengah.

Untuk mengakomodasi perjalanan lebih panjang, bisa menggunakan mesin bensin 1.5-liter Atkinson cycle 4-silinder untuk menghasilkan listrik, dan dalam kondisi tertentu bisa dimanfatkan sebagai sumber daya langsung, bisa memperjauh jarak tempuh, lebih dari 330 mil. Tenaga yang bisa disemburkan mencapai 181 tk dengan torsi 232 lb.-ft (314 Nm).

Sementara untuk Honda Clarity Electric didukung oleh motor listrik yang sanggup menghasilkan tenaga 161 tk (120-kilowatt) dengan torsi 221 lb.-ft atau 299 Nm, dengan support baterai 25,5 kWh. Pengecasan penuh bisa dilakukan hanya dalam waktu tiga jam pada 240 volt, tapi dengan menggunakan alat pengisian cepat, muatan bisa mencapai 80 persen hanya dalam 30 menit.

Penulis: Ghulam Muhammad Nayazri