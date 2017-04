Final Ideal: Palembang Bank Sumsel Babel Hadapi Jakarta Pertamina Energi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Sama-sama superior, kedua tim kuat Palembang Bank Sumsel Babel akan menantang tim kuat lainnya Jakarta Pertamina Energi di final Proliga yang akan digelar di GOR Amongrogo Yogyakarta, Minggu 23 April 2017 mendatang.

Tim voli putra Palembang Bank SumselBabel menutup penampilan mereka pada final four Proliga di Bandung dengan kemenangan. Tim yang diperkuat Mahendra Rikha Buana, Sigit Ardrian, Eko Permana Putra, Dimas K, Rian Irawan, Yudi Prasetyo, Dani Anggriawan, Bastian Tamtomo (L), Sunan Maulana Yusuf, A Fadli, Carlos Alberto Arauji S, Evandro Dias Sauza, , Adi Putra Firmansyah, Aji Maulana (C), Ahmad Okta F ini, 3-1 (25-20, 20-25, 25-20, 25-20) atas Surabaya Bhayangkara Samator di GOR C-Tra Arena, Bandung, Minggu (16/4/2017).

Skuat Palembang BSB (Istimewa)

Sementara itu, sang pemuncak klasemen Jakarta Pertamina Energi, secara mengejutkan mengalami kekalahan dengan skor 22-25, 23-25, 18-25.

Bagi BSB, kemenangan ini merupakan sebuah pembuktian dan juga meningkatkan spirit si Bayi Ajaib, yang akan menghadapi Jakarta Pertamina Energi di partai final. Maklum, Jakarta Pertamina tampil superior sepanjang final four, hanya satu kali kalah dari BNI Taplus.

Pertamina lolos dengan mengantongi 15 poin, di bawahnya BSB yang mengantongi nilai 12, meraih 4 kemenangan, 2 kekalahan dari 6 kali penampilan.

Secara head to head, BSB mengalami tiga kekalahan dan menang 1 kali kemenangan dari Jakarta Pertamina Energi di putaran kedua. Dengan kondisi ini, menunjukkan jika Jakarta Pertamina bukan tim superior, bahkan kekalahan terakhir di BNI Taplus bukti, jika pertandingan di final nanti akan menjadi berlangsung seru.

HEAD TO HEAD:

Minggu (5/2) Jakarta Pertamina Energi vs Palembang BSB 3-1 (23-25, 25-22, 26-24, 25-17)

Minggu (10/3) Palembang BSB vs Jakarta Pertamina Energi 3-1 (20-25, 25-20, 25-20, 25-13)

Sabtu (8/4) Palembang BSB vs Jakarta Pertamina Energi 0-3 (20-25, 21-25, 17-25)

Statitik juga menujukkan jika kekuatan kedua tim relatif seimbang

Di putaran pertama dan kedua babak penyisihkan Palembang BSB memuncaki klasemen, menang 8 kali kalah 2 kali dengan nilai total 23, sementara Jakarta Pertamina Energi, menang 7 kali, 3 kali kalah, dengan nilai 21.