China Kini Jadi Negara Tujuan Ekspor Nonmigas Indonesia

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang kuartal I 2017, China jadi tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia, mengalahkan Amerika Serikat (AS). Total ekspor komoditas nonmigas Indonesia ke China di kuartal I 2017 mencapai 4,69 miliar dollar AS.

Adapun komponen ekspor nonmigas terdiri dari, bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah, perhiasan permata, kendaraan dan peralatan listrik.

Kepala BPS Suharyanto mengatakan,setelah China, AS jadi tujuan ekspor utama nonmigas dengan total ekspor 4,29 miliar dollar AS. Kemudian disusul India, sebesar 3,41 miliar dollar AS.

"Masuknya India sebagai negara ketiga tujuan ekspor Indonesia telah mengalahkan Jepang yang biasanya menjadi negara ketiga tujuan ekspor," kata Suharyanto di Gedung BPS, Senin (17/4/2017).

Ekspor ke ASEAN

BPS juga menyoroti ekspor nonmigas Indonesia ke negara di kawasan Asia Tenggara ( ASEAN) serta Eropa (Uni Eropa).

Data BPS menunjukkan, besaran nilai ekspor nonmigas Indonesia ke wilayah ASEAN memiliki porsi 20,78 persen dengan nilai 7,62 miliar dollar AS. Sementara ke wilayah Uni Eropa memiliki porsi 11,21 persen dengan nilai 4,11 miliar dollar AS.

Penulis: Iwan Supriyatna