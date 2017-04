Patut Dicontoh, Inilah Yang Dilakukan Rasullullah Saat Kesiangan Mengerjakan Sholat Shubuh

SRIPOKU.COM - Mengerjakan sholat subuh seharusnya dilakukan pada saat saat matahari belum terbit. Namun, terkadang kita bangun kesiangan. Mungkin karena capek atau hal lain yang membuat kita bangun kesiangan.



Apa yang kita lakukan jika bangun kesiangan? Apakah kita tetap sholat shubuh? ataukah kita sudah tidak bisa lagi? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di benak kita. Ternyata pertanyaan seperti ini sudah pernah dibahas pada jaman nabi.



Diriwayatkan dari Abu Qatadah r.a, yang berkata: Pada suatu malam kami menempuh perjalanan bersama Nabi s.a.w, sebagian orang mengatakan: “Ya Rasulullah! Sebaiknya kita beristirahat menjelang pagi ini.”



Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Aku khawatir kalian tidur nyenyak sehingga melewatkan shalat subuh.”, Kata Bilal: “Saya akan membangunkan kalian.”



Akhirnya mereka semua tertidur.Namun Bilal menyandarkan tubuhnya pada hewan yang jadi tunggangannya. Bilal pun akhirnya juga tertidur.



Nabi SAW bangun saat busur tepian matahari sudah muncul. Nabi SAW berkata: “Hai Bilal! Mana bukti ucapanmu?”



Bilal pun menjawab: “Saya tidak pernah tidur sepulas malam ini.”



Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mengambil nyawamu kapanpun Dia mau dan mengembalikannya kapanpun Dia mau. Hai Bilal! bangunlah dan suarakan azan.”



Rasulullah SAW langsung berwudhu. Beliau berwudlu setelah matahari agak meninggi sedikit dan bersinar putih, Rasulullah SAW berdiri untuk melaksanakan shalat. (Hadits Shahih Imam Bukhari, nomor 595)



Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi s.a.w pernah bersabda: “Siapa yang lupa untuk melaksanakan shalat, maka laksanakanlah ketika ingat, tanpa kaffarah [denda] atas lupanya itu kecuali dengan mengerjakan shalat tersebut.” Kemudian Rasulullah s.a.w membaca ayat (yang artinya): “… dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.” (Al-Qur’an surat Thaahaa, ayat 14). (Hadits Shahih Bukhari, nomor 597)

Dari riwayat diatas dapat disimpulkan, saat kita telat sholat, maka segeralah sholat saat ingat. Hal itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau kesingan dalam melaksanakan sholat shubuh