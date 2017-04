12 Pemenang IndonesiaNEXT Berguru Ilmu ke Singapura

Para finalis Indonesia Next Apps 3.0.

SRIPOKU.COM - Sebanyak 12 second best talents IndonesiaNEXT mengunjungi beberapa perusahaan digital seperti Facebook, Google dan Spotify di Singapura. Perjalanan ini merupakan apresiasi yang didapatkan oleh para pemenang program IndonesiaNEXT gelaran Telkomsel.

Kedua belas peserta mendapatkan berbagai pengalaman dan pengetahuan mengenai budaya digital company di dunia sekaligus memperluas networking yang berguna bagi pengembangan diri.



Vice President Corporate Communications Telkomsel, Adita Irawati mengatakan, “ Singapura adalah salah satu tech-ready country dan merupakan negara dengan tingkat kompetisi yang sangat tinggi, oleh karena itu sebagai wujud apresiasi untuk mahasiswa berprestasi di Indonesia, kami memberi kesempatan bagi 12 second best talents IndonesiaNEXT untuk mengikuti perkembangan teknologi di Singapura dan pulang dengan wawasan baru.”

Kunjungan ke Singapura kemudian berlanjut pada workshop tentang tahapan pembuatan start-up yang bertempat di Spacemob. Spacemob merupakan tempat berbagai start-up lokal Singapura berkolaborasi mengembangkan kemandirian dalam membangun bisnis dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.

Selain perjalanan ke Singapura bersama 12 second best talents IndonesiaNEXT, sebanyak 18 best talents IndonesiaNEXT juga sedang melakukan perjalanan bersama Telkomsel ke Silicon Valley di California, Amerika Serikat.

Pada kunjungan ke markas besar berbagai start-up dan perusahaan teknologi terkemuka di dunia ini, para 18 best talents mengikuti rangkaian short course dan mentoring meliputi sejarah, budaya dan pola pikir Silicon Valley, creative problem solving, the start-up’s journey, dan lain-lain.

Tak hanya itu, mereka juga berkesempatan mengikuti sesi seminar yang diadakan para petinggi di Silicon Valley serta forum networking yang akan sangat berguna untuk masa depan.



Ketiga puluh pemenang IndonesiaNEXT berhasil terpilih dari sekitar 3.800 partisipan dari 344 kampus negeri dan swasta di seluruh Indonesia dan telah mengikuti program sertifikasi dari berbagai lembaga sertifikasi terpercaya, baik skala nasional maupun internasional.



IndonesiaNEXT adalah program sertifikasi Telkomsel yang telah diselenggarakan di 6 kota, pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 yang lalu.Mengambil tema “Get Inspired, Be The Next”, IndonesiaNEXT bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan keahlian profesi mahasiswa dalam menghadapi persaingan global yang lebih kompetitif.