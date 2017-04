Kakak dan Adik Asal Indonesia Menangi Kontes Miss di California AS

Shaira Aurellia Busnawi, kanan (usia 13 tahun) dan adiknya, Chloe Jasmina Busnawi (8 tahun). (VIA VOA INDONESIA)

SRIPOKU. COM, JAKARTA - Dua puteri diaspora Indonesia meraih gelar dalam sebuah kontes kecantikan tingkat kota di negara bagian California, Amerika Serikat, bulan Maret lalu.

Shaira Aurellia Busnawi (13) dan Chloe Jasmina Busnawi (8) mengikuti kontes Miss Santa Clarita Valley di Santa Clarita Performing Arts Center at College of the Canyons pada 11 Maret lalu.

Kakak beradik yang aktif dalam berbagai kegiatan masyarakat ini keluar sebagai pemenang.

Chloe, siswi kelas tiga SD West Ranch Academy yang mewakili kategori Mini Miss SCV, meraih juara utama Mini Miss Queen, dan mendapat dana beasiswa sebesar 250 dollar AS.

Kepada VOA baru-baru ini, Chloe mengatakan, lewat ajang ini dia mendapatkan banyak teman dan pengalaman berharga.

“Saya dulu pemalu dan ketika menjalani kontes ini saya harus keluar dari zona nyaman. Seperti yang saya sampaikan dalam pidato (dalam kontes): Saya anak kecil dengan mimpi besar," kata dia.

"Kalau anda bisa memimpikannya, anda bisa mewujudkannya. Apabila anda bisa membayangkannya, anda bisa meraihnya,” kata dia.

Sementara itu, kakak Chloe, Shaira, yang mewakili divisi Junior Miss SCV, meraih juara ketiga.

“Dengan pengalaman berharga yang saya dapatkan, saya dedikasikan untuk melayani komunitas," kata dia.

"Harapan saya adalah terus belajar tekun di sekolah, latihan tenis dengan disiplin dan terlibat aktif dalam komunitas yang saya cintai," ungkap Shaira.

"Saya ingin mengenal lebih jauh komunitas saya, tidak hanya di Santa Clarita tapi komunitas Indonesia juga,” ujar siswi kelas 8 di SMP Rio Norte ini.

Selain itu, kedua kakak beradik ini sama-sama meraih gelar Miss Congeniality atau "yang paling bersahabat".

Pemilihan Miss Santa Clarita Valley telah diadakan sejak 1980, dan bukan sekadar kontes kecantikan, karena pemenangnya harus aktif dalam komunitas dan rajin melakukan bakti sosial.(Glori K. Wadrianto/VOA Indonesia)