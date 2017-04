Pencuri Gasak 10 Motor di Showroom Motor Honda Belitang

SRIPOKU.COM, MARTAPURA - Aksi pencurian dengan Pemberatan (Curat) kembali terjadi di Kabupaten OKU Timur.

Jika beberapa waktu lalu pencurian terjadi di rumah warga, kali ini para pelaku beraksi di sebuah showroom motor yang ada di Desa Bedilan, Kecamatan Belitang, Kabupaten OKU Timur, Senin (10/4/2017) sekitar pukul 21.00.

Akibat kejadian tersebut sedikitnya 10 unit sepeda motor raib dengan kerugian yang diderita Showroom motor astra sekitar Rp 220,625 juta.

Adapun 10 unit motor yang diambil pelaku yang diperkriakan lebih dari satu orang masing-masing satu Unit sepeda motor Honda Beat CW Plus, satu satu unit Honda beat CW Plus, tiga unit Honda CB 150 R Spesial edition, satu unit Honda Vario 150 chrome, satu unit Honda Vario 125 plus, satu unit Honda Beat CBS ISS plus, satu unit Honda Beat street, satu unit Honda CB 150 street fire, satu unit TC komputer portal, dua buah AKI 6 Volt GS, dua buah helm full face.

Informasi yang berhasil dihimpun Sripoku.com, Rabu (12/4/2017), pencurian di showroom motor tersebut diketahui pertama kali oleh karyawan yang bernama Linda (30). Linda mengetahui adanya pencurian showroom tersebut pagi hari.

Modus yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya adalah dengan cara membobol dinding ruko sebelah kiri dan masuk ke dalam.

Setelah berhasil masuk ke dalam showroom yang tidak memiliki penjaga malam tersebut, para pelaku kemudian memutuskan rantai yang digunakan untuk mengingat sepeda motor yang ada di dalam showroom tersebut.

“Polisi sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pelaku,” ujar Kapolres OKU Timur AKBP Audie S Latuheri melalui Kasubag Humas AKP Hardan.