Novel Baswedan Punya Foto Peneror

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochammad Iriawan saat menjenguk penyidik KPK Novel Baswedan di Rumah Sakit Mitra, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Srlasa (11/4/2017).

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Di tengah persidangan dan penyidikan kasus megakorupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), ketua satgas penyidikan kasus tersebut, Novel Baswedan, mendapat serangan teror berupa siraman air keras, di dekat tempat tinggalnya, kawasan Jl Deposito T, RT 03, RW 10, Kelurahan Pesanggrahan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta, sekira pukul 05.10 WIB, Rabu (12/4).



Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menderita luka serius di kedua matanya.

Selain itu, Novel juga menderita luka benjol di dahi karena membentur pohon nangka di dekat rumahnya, ketika berusaha kembali ke Masjid Al Ihsan untuk mencuci wajah dan kepala menggunakan air.

Kontan peristiwa membuat kegemparan hingga Istana Presiden. Setelah mengalami serangan, Novel bahkan sempat menelepon Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Kapolri kemudian membentuk tim khusus terdiri dari petugas Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Mabes Polri.

Novel mengungkapkan dua minggu sebelum jadi korban teror, dirinya merasa dibuntuti orang tak dikenal. Informasi itu disampaikan Abdur Rahim Hasan, Imam Masjid Al Ihsan, yang berlokasi tak jauh dari rumah Novel. Sebelum diserang, Novel menjalankan Salat Subuh berjemaah di masjid tersebut.

"Pak Novel pernah cerita ke saya beberapa hari lalu. Ia bilang sudah dua minggu ini merasa dibuntuti. Namun Pak Novel tidak cerita kepada orang lain karena takut dikira paranoid," ungkap Hasan di Masjid Al Ihsan.

Cerita serupa disampaikan Novel kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, seusai menjenguk korban di Rumah Jakarta Eye Centre (JEC), Menteng, Jakarta, Selasa.

"Ada gejala-gejala mencurigakan. Ada orang yang sering datang ke lingkungan dia," ujar Mahfud.

Novel bahkan menjegat dan memotret orang yang kerap membuntuti dirinya. Meski tidak dapat dipastikan orang tersebut adalah pelaku atau terkait penyerangan, foto tersebut dapat dijadikan bukti awal penyelidikan.



Siap hadapi teror

Begitu pula cerita disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Kepada Dahnil, Novel Baswedan mengungkapkan ada pihak yang belakangan ini mengintai rumahnya, Jalan Deposito T, Nomor 8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

"Saya beberapa Minggu lalu berbincang dengan Novel. Waktu itu ia mengaku sudah ada yang mengikuti dirinya dan mengawasi rumahnya," ujar Dahnil di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa.