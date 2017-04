Suami Renita Sukardi: Dari Sabtu Dia Ingin Pulang,Ternyata Bena-benar Pulang

SRIPOKU.COM-Artis peran Renita Sukardi telah menghembuskan napas terakhirnya Senin (10/4/2017) sekitar pukul 08.00 WIB di RSCM, Jakarta Pusat.

Perjuangannya melawan kanker akhirnya terhenti, namun, sosoknya tetap dikenang.

Baik bagi para sahabat sesama artis dan terutama di mata keluarganya.

Sang suami menyebut Renita sebagai sosok yang kuat dan pejuang sejati.

"Dia (Renita) itu real fighter. Kenapa saya bilang begitu, karena dia on fire till the end of the time. Dia berjuang sampai tetes darah terakhir. Dia berjuang tiga tahun, dari 2014," ujar Hilmi seperti dilansir dari tribunnews, Senin (10/4).

Aktris Renita Sukardi bersama anak dan suaminya Andi Hilmi Salahuddin. Pesinetron Tukang Ojek Pengkolan ini menghembuskan nafas terakhirnya Senin (10/4/2017) setelah melawan kanker. (Instagram)

Pesinetron yang akrab disapa Irene ini meninggal akibat sakit kanker payudara yang selama beberapa waktu terakhir diidapnya.

Bukan tanpa alasan jika sang suami menyebutnya sebagai pejuang sejati.

Sebelum meninggal Renita masih sempat koma tiga kali, namun dia tetap menunjukkan senyum khasnya, yang menyejukkan sang suami maupun para sahabatnya anak laki-laki semata wayangnya.

Bahkan seperti dilansir dari tablod bintang, sebelum meninggal dunia, Irene sempat mengunggah sebuah potret yang bertuliskan kalimat motivasi di halaman Instagramnya. Wanita kelahiran Jakarta, 26 Juli 1976 tersebut seolah ingin menunjukan semangatnya untuk dapat sembuh dari sakit kanker.

"Tetap berdoa untuk apa yang kamu pinta. Ketidakmungkinan dan kemungkinan hanyalah konsep di pikiranmu, untuk Allah tidak ada yang tidak mungkin," demikian arti tulisan dalam postingan Renita Sukardi terakhir di Instagram.