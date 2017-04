Pelatih Persib:Kekalahan dari Bali United, Karena Kesalahan Sendiri

SRIPOKU.COM, MALANG-Jajang Nurjaman mengaku bahwa hasil minor yang didapat oleh anak asuhnya dalam laga melawan Bali United pantas didapat.

Karena banyak kesalahan yang dilakukan olen pasukannya terutama di lini belakang sehingga 2 gol bersarang di gawang Deden Natshir. Anak-anak Bali bisa dengan mudah mengoyak jala tim tuan rumah lewat peluang yang terbuka.

Kedua gol terjadi saat penyerang lawan berada di kotak penalti dan di situasi one on one dengan kiper.

Gol pertama yang dicetak Irfan Bachdim terjadi saat clearance bek Bali United dibiarkan pemain Persib. Pemain nomor 10 di Bali itu pun dengan cepat melaju sendirian meninggalkan bek-bek Maung Bandung.

Tanpa kesulitan berarti, pria keturunan Belanda itu melesakan bola dengan jitu ke dalam gawang dan membuka keunggulan timnya.

Begitu juga dengan gol kedua yang lahir dari kaki Yabes Roni di babak kedua. Persib yang bernafsu untuk mengejar ketertinggalan melakukan all out attack dalam situasi set piece. Namun ketika ada kesalahan operan, punggawa Bali United dengan cepat melakukan counter attack melalui Yabes. Situasi serangan balik itu yang akhirnya membuat Deden memungut bola dari gawang untuk kedua kalinya.

“Kita kemasukan 2 gol karena murni kesalahan sendiri. Gol pertama ada miskomunikasi 3 pemain kita dan Bachdim bisa melewati Vlado sebelum mencetak gol. Gol kedua Bali menunggu dan mereka melakukan intersep passing kita, counter attack jadi gol,” kata Janur seperti dilansir dari situs simamaung, Sabtu (8/4) malam.

Janur sendiri menilai bahwa sejatinya Persib cukup berkembang dalam ball possesion. Dominasi penguasaan bola dipegang oleh Persib terutama di pusat permainan. Namun ketika masuk final third, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Febri Hariyadi dan kawan-kawan. Seluruh pemain menyerang Maung Bandung terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang dikomandoi Abdul Rahman.

“Secara umum permainan kita kelihatan berkembang karena mendominasi ball possesion. Tapi yang penting memang gol dan kemenangan yang dicari bukan penguasaan bola,” ujarnya.