Mabuk Sabu, Ricat Masuk Rumah Orang Mengaku Ingin Dibunuh

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Diduga masih mabuk sabu Ricat Damarjaya (32), warga Jalan Peltu Tulus Yahya Lorong Kenanga No 132, RT 16/6 Kelurahan 2 ilir Kecamatan IT I, Palembang, masuk rumah warga dikawasan Jalan May Zen Riacudu, lorong Garuda I N kelurahan 7 Ulu kecamtan SU I, Palembang.

Akibat ulahnya, warga sekitar pun di buat heboh. Ketika ditanya pemilik rumah, Muhamad Yusuf, ketua RT 37, Ricat mengaku, ketakutan karena dikejar 4 orang yang tak dikenalnya.

"Saya ini dikejar-kejar orang pak. Saat saya tengah berada dikawasan 7 ulu tempat bawa Ampera. Mereka ingin membunuh saya oleh itu saya lari dan masuk ke rumah ini," ungkapnya terlihat ketakutan.

Namun, setelah diamankan petugas petugas SPKT Polresta Palembang, jawaban Ricat pun berbeda.

Ia mengaku usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, tadi malam dan belum istirahat (tidur) hingga kini.

"Ya jujur pak saya habis pakai sabu semalam. Tetapi benar saya tadi dikejar-kejar 4 orang, yang saya tidak kenal," ungkapnya.

Sedangkan pemilik rumah Muhamad Yusuf mengatakan, Ricat masuk rumah lewat pintu belakang.

"Ia seperti ketakutan pak, masuk lewat pintu belakang. Nah saat itu kami tanyain tidak nyambung. Lalu ia minta di panggilkan petugas kepolisian. Tetapi saat pelaku masuk rumah tidak ada satu barang saya yang hilang," katanya.

Sementara, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Yon Edi Winara melalui KA Spk Ipda Bambang, mengatakan, Ricat sudah diamankan

"Hingga kini bersangkutan sedang diperiksa, namun tidak ada laporan dari korban yakni Muhamad Yusuf, yang mengatakan tidak ada kehilangan barang," ungkapnya.