Marcell Siahaan dapat Pujian dari David Foster

Marcell Siahaan dan musisi dunia David Foster, tampil dalam pertunjukan Hitman David Foster and Friends Live in Concert di Grand Pacific Hall, Yogyakarta, Kamis (6/4/2017) malam.

SRIPOKU.COM, YOGYAKARTA - Pertunjukan Hitman David Foster and Friends Live in Concert di Grand Pacific Hall, Yogyakarta, Kamis (6/4/2017) lalu, menyisakan kenangan manis untuk penggemar yang menyaksikannya.

Hal yang sama juga ikut dirasakan penyanyi Indonesia bersuara merdu Marcell Siahaan, yang berkesempatan tampil bersama Foster.

Tak hanya menyanyikan lagu "Hard to Say I'm Sorry" yang dipopulerkan grup musik Chicago, Marcell juga dipercaya Foster untuk menyanyikan lagu "Firasat".

"Bravo Marcell, kamu bekerja --menyanyikan 'Hard to Say I'm Sorry'-- dengan baik. Sekarang kamu harus menyanyikan lagumu sendiri, 'Firasat'," kata Foster memuji.

Foster agaknya penasaran dengan makna judul lagu "Firasat" yang membawa nama Marcell Siahaan melejit di industri musik Tanah Air.

"Firasat, apa artinya (dalam bahasa Inggris)?" tanya Foster.

"Hunch," jawab Marcell seraya menepuk dada kirinya.

Setelah mendapat jawaban Marcell, pria 67 tahun asal Kanada itu kembali duduk di kursi grand piano Yamaha DC7 Mark IV untuk memainkan lagu "Firasat" yang diaransemen dengan tempo lebih lambat dari versi aslinya.

Alhasil, Marcell yang ditonton oleh anak, istri, dan ibu mertuanya, berhasil membuat lagu ini semakin terasa mellow. Penonton pun terhanyut dibuatnya.

Usai memungkaskan lagu "Firasat", Foster tanpa ragu langsung beranjak dari kursinya.

Ia langsung meminta penonton untuk memberi tepuk tangan meriah kepada Marcell.