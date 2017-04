Stelan Jas Pemain Timnas Indonesia Rp 10-20 Juta per Pemain

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Desainer Wong Hang Tailor, Samuel Wongso, mengungkapkan nilai kontrak dengan PSSI berada di angka lebih dari Rp 1 Miliar.

Samuel tak menyebutkan angka pasti, namun per setelan jas yang diberikan berada dalam rentang harga Rp 10 juta-20 juta.

Hal itu dikatakan Samuel dalam acara peresmian kerja sama antara PSSI, Wong Hang, dan Brodo.

Acara bertajuk The New National Team of Indonesia Classy and Edgy tersebut digelar di Springhill, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017) siang WIB.

"Durasi kontrak kami dengan PSSI adalah setahun terhitung per April 2017," ucap Samuel.

"Nilai total kontrak lebih dari Rp 1 miliar," tandas Samuel.

"Untuk suit (setelan) per pemain berada di harga Rp 10 juta-20 juta."

"Kami ingin memberikan yang terbaik dan semoga para pemain juga dapat lebih maksimal di lapangan," harap Samuel.

Samuel menambahkan, Wong Hang tidak hanya memberikan setelan jas.

Perusahaan spesialis jas tersebut juga memberikan pelatihan kepada para pemain bagaimana tampil lebih necis.

"Kami ajarkan mereka bagaimana memakai jas yang benar."

"Bagaimana bergaya seperti pemain di luar negeri, lalu seperti apa cara jalan yang baik," tutur Samuel.

Wong Hang juga akan memberikan warna jas yang berbeda pada semester kedua kontrak.

Jika kini berwarna biru muda, selanjutnya mereka bakal menyediakan jas berwarna abu-abu tua.