DPO Pembobol Rumah Kosong Minta Ampun

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Setelah ditetapkan masuk menjadi daftar

pencarian orang (DPO) oleh jajaran Pidana Umum (Pidum) Polresta

Palembang, sudah hampir 2 bulan akhirnya spesialis pembobol rumah kosong

yakni, Hendra (42), warga Jalan Demi Rangku Lorong Keramat Kelurahan 3

Ilir Kecamatan IT II dan Sarbani Lubis (48) warga Jalan Kopral Urif

Kelurahan Talang Putri Kecamatan Plaju, Palembang, berhasil ditaklukkan

jajaran Pidum Polresta Palembang,

Keduanya dibekuk petugas Pimpinan Kasat Reskrim Polresta Palembang,

Kompol Yon Edi Winara dan Kanit Pidum AKP Robert Sihombing, saat

kebedaraan keduanya berhasil diendos petugas. Tak mau buruannya kabur,

pertama petugas melakukan penangkapan terhadap tersangka Sarbani

Lubis, yang saat itu sedang berada di kawasan Plaju.

Panik mengetahui dan melihat adanya petugas mengenakan pakaian preman

yang mengintainya, tersangka pun hendak kabur dan melawan petugas.

Meski terjadi kejar-mengejar antara petugas dan pelaku, karena

kesigapan petugas Sarbani Lubis berhasil diamankan.

"Ampun, Ampun, Ampun pak, saya menyerah," ungkapnya, sambil mengangkat kedua

tangannya keatas.

Dari sana, petugas kembali melakukan pengembangan. Dari nyanyi

tersangka Sarbani muncul nama tersangka lain yakni Hendra. Selang

setengah petugas langsung menuju kawasan Lemabang. Disana lah

keberadaan Hendra pun berhasil diendus petugas. Karena melakukan

perlawanan ketika ditangkap, Hendra pun terpaksa dilumpuhkan petugas

dengan timas panas, yang menancap di kakinya sebelah kiri.

Tak sampai disitu, petugas kembali mendatangi rumah seorang penadah

yakni Hepi (43) di kawasan Jalan Siaran Perum Griya Kencana Indah

Kelurahan Lebong Gajah Kecamatan, Sako Palembang. Disana petugas

menemukan barang barang bukti. Alhasil tiganya bersama barang bukti

langsung diamankan ke Polresta Palembang.

Informasi yang dihimpun, ketika melakukan aksinya di rumah kosong yang

terletak di Jambu Kompek Bogenvil Residenc Blok E RT 66/04 Kelurahan

Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, pelaku masuk

kedalam rumah dengan cara merusak gembok terali dan merusak pintu

samping rumah milik korban.

Setelah berhasil masuk rumah korban. Lalu, pelaku mengambil

barang-barang beharga milik korban, dengan kerugian senilai Rp 20 Juta

dan dijual ke penadah.

"Keberadan pelaku memang sudah lama kita cari.

Keduanya juga sudah ditetapkan menjadi DPO. Nah ketika keberadaannya

berhasil diendus kita langsung intai mereka, dan langsung kita

ringkus," kata Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono Hari

Bawono didampingi Waka Polresta AKBP Iskandar F dan Kasat Reskrim

Kompol Yon Edi Winara.

Bapak berpangkat melati tiga ini juga mengatakan, anggota juga

terpaksa melumpuhkan 1 tersangka dengan timah panas, yakni Hendra,

karena hendak kabur dan melawan petugas saat ditangkap,

"Ulah mereka memang sudah meresahkan warga Palembang. Dari laporan yang ada sudah 4

laporan yang diterima, atas kasus pencurian yang mereka lakukan," ujarnya.

Selain mengamankan ketiga pelaku, Lanjut Wahyu, anggota juga

mengamankan barang bukti berupa, 1unit TV Samsung 55 Inc, 1 unit TV

Sharp 32 Inc, 1 unit TV LG 32 Inc, 1 perangkat Home Teather Polytron,

1 Laptop warna putih, 1 unit TV Sharp 48 Inc, 1 unit home teather

panasonik, 1 unit home teather Simba, 1 Set DVD Polytron, 1 unit motor

Honda Supra Fit BG 5090 AAC dan 1 unit mobil mobil Agya BG 1775 IE

warna merah, yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya.

Atas ulahnya pelaku akan dikenakan pasal 363 KHUP, atas kasus

pencurian, dengan acaman hukuman penjara 7 tahun. (Editor: Abdul Hafiz)