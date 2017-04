Atasi Masalah Pencernaan dengan 4 Makanan ini

SRIPOKU.COM - Kesehatan pencernaan adalah salah satu faktor vital yang memengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan.

Berita Lainnya: Otak Mungkin Menjadi Penyebab Gangguan Pencernaan

Terlalu banyak makan makanan berbumbu tajam dan asam, makan tidak teratur, kurang serat dan kurang minum air putih dapat membuat pencernaan kita bermasalah.

Perut kembung, sakit maag, konstipasi adalah contoh paling umum penyakit pencernaan. Sehatkan pencernaan Anda dan usir jauh masalah pencernaan dengan mengonsumsi empat makanan berikut ini.

1. Makanan fermentasi

Makanan atau minuman yang pembuatannya memakai metode fermentasuli, merupakan sumber alami probiotik yang menguntungkan pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh dan meningkatkan ketahanan terhadap infeksi.

Di negara kita, contoh makanan fermentasi adalah tempe dan oncom. Lalu, ada juga dari negara lain seperti kimchi, sauerkraut dan miso. Yogurt dan kefir juga termasuk sumber probiotik alami yang diunggulkan.

2. Bakteri baik

Selain ada bakteri yang merugikan, di dalam usus juga ada bakteri yang menguntungkan. Bakteri yang menguntungkan memerlukan "makanan" agar bisa tetap hidup.

Daun bawang, bawang, sawi putih, asparagus dan jenis sayuran lainnya yang mengandung serat yang disebut inulin, adalah sumber makanan yang disukai bakteri baik.

Serat inulin berguna untuk merangsang pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dan membuat massa feses lebih solid sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan.

3. Serat

Semua jenis serat sangat penting untuk menjaga usus tetap sehat dan kotoran mudah bergerak ke arah saluran pembuangan, kata Cynthia Yoshida, dokter spesialis gastroenterologis di Charlottesville, Va., dan rekan penulis buku No More Digestive Problems: The Answers Every Woman Need. Biji-bijian, kacang-kacangan, sayur dan buah adalah sumber alami serat yang terbaik.