Pemprov Sumsel Berupaya Ubah Paradigma Sensor Telemetri Lebih Cerdas dan Hijau

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemprov Sumsel sedang mengupayakan perubahan paradigma sensor telemetri yang lebih cerdas dan lebih hijau (Smarter and Greener).

Dimulai dari sensor jaringan ketahanan dan sensor cuaca (keduanya diperlukan untuk energi terbarukan), Sumsel dapat mengambil langkah selanjutnya untuk mengirimkan sensor polusi udara.

"Sensor polusi udara ini akan membantu membentuk strategi untuk menanggulangi masalah kabut asap kebakaran hutan. Hal ini memiliki dampak yang luar biasa. Jika disusun dengan baik, suatu strategi mitigasi polusi udara dan kabut asap akan berdampak pada udara yang lebih bersih dan naiknya tingkat kesehatan penduduk Sumsel dan meningkatkan hubungan baik dengan daerah-daerah sekitar Sumsel," ujar Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumsel, Ir H Ruslan Bahri MT didampingi Tim Gabungan Weather Sensor saat pemaparan alat sensor cuaca bantuan dari Center for Research on IOT, Data Science, and Resiliency di Hotel Grand Zuri, Kamis (6/4/2017).

Acara pemasangan sensor cuaca hari ini, kata Ruslan, akan menjadi landasan bagi upaya tersebut.

Ini adalah satu langkah kecil bagi Asian Games 2018 di Palembang, tetapi ini bisa menjadi suatu langkah besar bagi lndonesia, ASEAN, dan dunia pada umumnya.

Ruslan menyatakan sangat terkesan dengan koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas dukungan para pemangku kepentingan dalam Pemerintah Sumatera Selatan, baik para pimpinan maupun staff.

"Sehingga kami sangat senang dapat bekerjasama dengan mereka di Sumatera Selatan ini. Dari satu tahun yang lalu hingga sekarang, kami merasa kami telah membentuk tim gabungan dan sebuah keluarga yang mendedikasikan diri untuk menggunakan data sensor telemetri untuk Asian Games 2018 dan kepentingan publik di Sumatera Selatan. Kami semua memiliki kesamaan. Kami semua cinta Indonesia," ujarnya.

Strategi yang disusun oleh Pemprov Sumsel untuk Paradigma Smart City Sumatera Selatan dan Roadmap Strategis untuk Ketahanan Jakabaring Hijau adalah strategi yang canggih dan elegan.

"Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk menyatakan dan memberikan ucapan terima kasih khususnya kepada perusahan dan Amerika Serikat Mehta Tech Inc atas dukungan Jangka panjang untuk Asian Games 2018 yang terus berlanjut hingga sekarang.

Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi rekan rekan pers yang telah mengabadikan instalasi sensor cuaca ini di Jakabaring Sport Complex untuk Asian Games 2018. Meskipun sensor semacam ini banyak tersedia di Jakarta, saat ini Palembang masih sangat sedikit," kata Ruslan yang mantan Sekda OKI.