Pemprov Sumsel Bantuan Hibah Alat Sensor Cuaca

Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumsel, Ir. H. Ruslan Bahri, MT, menunjukkan alat sensor cuaca bantuan dari Center for Research on IOT, Data Science, and Resiliency, di Hotel Grand Zuri, Kamis (6/4/2017).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pemprov Sumsel mengucapkan terima kasih atas bantuan hibah lima unit alat sensor cuaca dari Center for Research on IOT, Data Science, and Resiliency. Penyerahan bantuan hibah ini berlangsung di Hotel Grand Zuri, Kamis (6/4/2017).

"Ini alat murah sebenarnya. Yang mahal itu pas sudah dirakit dan digunakan. Alat ini akan dipasang di Jakabaring. Selanjutnya kita akan kembangkan lagi," ungkap Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumsel, Ir. H. Ruslan Bahri, MT, didampingi Tim Gabungan Weather Sensor, seraya menunjukkan alat sensor cuaca bantuan dari Center for Research on IOT, Data Science, and Resiliency.

Menurut mantan Plh Bupati OKI tersebut, alat ini bisa mendeteksi mulai dari asap, kelembaban udara, dan tekanan udara.

"Sifatnya Early Warning system. Semua suhu dan kondisi cuaca akan terbaca.," kata Ruslan.

Ketika ditanya bagaimana dengan keberadaan fungsi data yang disampaikan BMKG selama ini, menurutnya alat sensor ini akan membantu.

"Kalau BMG data dari satelit. Kalau ini ground check yang langsung dikondisi. Data satelit harus di ground check. Baterainya hidup saat perlu menangkap. Pada saat ngirim berita dia akan stop," pungkasnya.