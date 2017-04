Menikah Diam-diam, Kang Gary eks Running Man

SRIPOKU.COM - Mantan anggota reality show Running Man, Kang Gary membuat pengumuman mengejutkan di instagram miliknya, @kang_gary8888.

Ia memberitahu bahwa pengemarnya bahwa ia sudah menikah.

Lewat sebuah gambar pepohonan dan langit biru yang diunggahnya hari ini, Rabu (5/4/2017), Gary menulis dalam aksara Hangul.

"Aku telah menikah dengan seseorang yang aku cintai hari ini. Kami tidak membuat upacara pernikahan," tulisnya.

"Kami membuat agreement ceremony yang hanya diketahui kami berdua," sambungnya.

Gary memberitahu bahwa istrinya bukanlah seorang pesohor seperti dirinya.

"Istriku bukanlah seorang selebriti, tapi dia pindah ke dalam jiwaku dalam waktu singkat," ujar pria yang tergabung dalam dua hip-hop Leesang ini.

"Aku tahu pengumuman pernikahan ini adalah berita yang mengejutkan, tapi kami mohon berikan kami restu Anda! Kami akan hidup bahagia selamanya. Dari Kang Gary," tutupnya.

Para penggemarnya pun turut bahagia mendengar kabar tersebut. Bahkan, kolom komentar foto tersebut diserbu ucapan selamat.

"Congratulations oppa. I'm so happy for you," tulis salah satu penggemar Gary.

Penulis: Sintia Astarina