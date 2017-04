Tanpa Cermin Ternyata Bisa Tetep Cantik kok. Penasaran ?

SRIWIJAYA POST, PALEMBANG -- Siapa bilang aktifitas merias haruslah diserta dengan cermin yang besar. Sejumlah Make-Up Artist (MUA) muda Pelambang bisa membuktikan hal tersebut. Here they are.

Seperti yang dikatakan Florensia (23). Bagi Floren, tak ada bedanya merias dengan ada atau tanpa ada cermin besar. Dan ini ia lakukan cukup sering ketika ada permintaan merias.

"Sama saja sih karena bagi MUA, cermin besar bukanlah keharusan, kecuali kalau merias sendiri. Cermin itu sebenarnya lebih dibutuhkan oleh yang dirias supaya mereka bisa melihat prosesi merias," kata Floren, Rabu (5/4/2017).

Winda juga menilai cermin besar bukanlah keharusan untuk MUA beraksi. Cukup dengan cermin kecil, yang seukuran cermin powder, sudah bisa menjadi senjata seorang MUA. Cermin tidak terlalu dibutuhkan karena seorang MUA sebenarnya bisa melihat langsung karya mereka di wajah yang dirias.

Winda melanjutkan, memang ada sedikit perbedaan ketika hanya menggunakan cermin kecil atau tanpa cermin. Yang paling kentara itu perbedaan waktu karena jika tanpa cermin besar dirinya harus lebih sering melihat hasil riasan di wajah sehingga aktifitas merias berhenti sejenak.

"Kalau ada cermin besar, kita bisa melihat secara menyeluruh tanpa harus menatap yang dirias. Tapi perbedaan waktunya tidak banyak kok," kata Winda.

///

Cahaya Wajib Terang

Kalau bukan cermin, lalu hal wajib apa sih yang mereka butuhkan ? Rupanya tak beda jauh lho dengan belajar di kamar ataupun mengerjakan tugas kantor.

Yup, hal wajib tersebut adalah pencahayaan.

Dikatakan Floren, selagi pencahayaan di tempat dirinya merias cukup terang, maka prosesi merias bisa berjalan lancar. Ia bisa melihat hasil riasan dengan jelas sehingga bisa membenarkan apabila ada bagian yang kurang rapi.

"Kalau cahaya di sekitar merias sudah terang, maka kami para MUA bisa melihat dengan jelas hasil riasannya. Jadi, tanpa cermin besar pun sudah bisa memulai," kata Floren.

Seorang MUA lainnya, Renda, juga menilai cahaya menjadi hal wajib untuk kegiatan merias. Jika cahaya pudar, dicemaskan hasil riasan tidak maksimal karena mungkin saja ada detil yang tidak terlihat. Apalagi jika yang sedang dilakukan adalah merias untuk pengantin.

Cewek 20 tahun ini melanjutkan, yang dicemaskan apabila cahaya kurang terang adalah kerapian dari riasan. Sulit terlihat jelas apakah riasan yang dipoles sudah rapi atau belum jika cahaya redup.

"Bagi saya, kalau ada cermin besar lebih bagus. Namun, andai pun tidak ada, pencahayaannya harus maksimal," kata cewek yang juga mahasiswi ini.