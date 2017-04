Bertemu Dubes AS, Ini yang Disampaikan Alex Noerdin

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel Alex Noerdin bertemu dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan di Griya Agung Palembang, Selasa (4/4/2017).

Pertemuan membicarakan beberapa hal, diantaranya Asian Games 2018, penjajakan investasi AS di Sumsel dan lainnya.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyebut hubungan Sumsel dengan AS sudah lama terbangun. Contohnya PT Pusri dibangun dengan bantuan AS.

Sementara Dubes AS Joseph Donovan menyatakan, beberapa perusahaan AS berminat investasi di Sumsel. AS tertarik pada bidang energi, teknologi serta penerbangan.