Ladang di Libya Beroperasi Kembali, Harga Minyak Turun

SRIPOKU.COM, NEW YORK - Harga minyak pada perdagangan Senin (3/4/2017) ditutup sedikit menurun, karena rebound produksi minyak di Libya, meskipun permintaan energi berdasarkan data ekonomi Asia cukup tinggi.

Ladang minyak di Libya barat, Sharara, yang sempat shutdown selama sepekan kembali beroperasi, dengan produksi mencapai 120.000 barel per hari (bph) pada Senin kemarin. Sebelum shutdown, 27 Maret, produksi Sharara mencapai 220.000 bph.

Dikutip dari CNBC, pada Selasa (4/4/2017) harga patokan minyak mentah Amerika Serikat (AS) atau West Texas Intermediate (WTI) ditutup 50,24 dollar AS per barel, atau turun 36 sen dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.

Sementara itu, harga patokan minyak mentah berjangka Brent berakhir di 53,12 dollar AS per barel atau turun 41 sen dibandingkan perdagangan hari sebelumnya.

"Perkembangan utama selama akhir pekan adalah karena restart Sharara," kata managing director Petromatrix, Olivier Jakob.

Ia menambahkan, ketidakpastian tarif bulan depan menambah volatilitas jangka pendek harga minyak. Kedua faktor ini mempengaruhi pergerakan harga di paruh kedua tahun ini.

Sementara itu, perusahaan jasa energi Baker Hughes melaporkan jumlah rig AS naik 10 rig menjadi 662 pada pekan lalu, dan membuat rekor baru di kuartal pertama sejak pertengahan 2011.

Hal ini mendorong prospek kenaikan minyak serpih AS. Data ekonomi dari Asia menunjukkan permintaan energi di kawasan tersebut akan meningkat. Data manufaktur sebagian besar pabrik di Asia tumbuh solid secara bulanan di Maret.

PMI China menunjukkan perluasan pabrik untuk bulan ke-9 pada Maret meskipun pertumbuhannya melambat karena pesanan ekspor baru yang melambat.

"Angka-angka PMI China yang cukup positif memberikan dukungan untuk harga minyak," ucap analis pasar utama di Sydney CMC Markets Spooner.

Sebagaimana diketahui harga minyak telah mengalami reli selama tiga hari pekan lalu, didorong oleh penurunan produksi Libya dan ekspektasi bahwa OPEC dan non-OPEC seperti Rusia akan memperpanjang periode pemotongan produksi, paska-Juni.

Namun, investor lebih berhati-hati dengan keberlanjutan kenaikan harga. InterContinental Exchange menunjukkan hedge fund dan manajer uang menurunkan pembelian bersih sebanyak 28.942 menjadi 372.756 kontrak dalam pekan yang berakhir 28 Maret, terendah sejak 29 November 2016.

Penulis: Estu Suryowati