DRA: Pemda Harus Pro Aktif

Ketua Kadin Sumsel, H. Dodi Reza Alex, berjabat tangan usai melakukan penandatanganan dengan Harry Lim dari AICC (American Indonesian Chamber of Commerce), disaksikan Gubernur Sumsel, Ir. H. Alex Noerdin, SH, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan, pada pertemuan di Griya Agung, Senin (4/4/2017).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menyikapi kerjasama Amerika Serikat, Ketua Kadin Sumsel, H. Dodi Reza Alex mengatakan Pemerintah Daerah harus pro aktif.

"Kita melihat kedatangan duta besar ini merupakan sinyal positif. Kedubes AS dalam hal ini sifatnya memfasilitasi antara pengusaha Amerika dengan pengusaha Indonesia. Jadi harusnya kita yang pro aktif. Tentu Pemda harus mempersiapkan segala sesuatu agar pengusaha Amerika dari multi national company bisa menanamkan investasi di Sumsel," ungkap Dodi Reza Alex, usai melakukan penandatanganan dengan Harry Lim dari AICC (American Indonesian Chamber of Commerce), disaksikan Gubernur Sumsel, Ir. H. Alex Noerdin, SH, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph Donovan, pada pertemuan di Griya Agung, Senin (4/4/2017).



Baik dari sisi regulasi, baik dari infrastruktur, baik dari izin usaha. Menurut Bupati Musibanyuasin terpilih ini, yang harus dipersentasikan ke mereka adalah hal yang membuat mereka tertarik.

"Dan dengan adanya Asian Games sudah menjadi satu bukti bahwa negara kita, Sumatera Selatan provinsi kita sudah dipercaya oleh level Asia, level dunia untuk dalam segi sekuritnya, dari segi infrastrukturnya, dari segi SDMnya, sehingga tadi dipaparkan bahwa wellcome seluruh pengusaha Amerika tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Amerika untuk datang menanamkan investasi di Indonesia seperti apa yang tadi di MoU. Dijelaskan dalam kerjasama untuk ke depan," urainya.

Dijelaskannya, untuk investasi memang belum bisa dipublish secara spesifik karena semua akan ada one to one meet antara perusahaan Amerika dengan Pemprov Sumsel ataupun bisnis.

"Kita berharap bahwa yang ini bukan nilainya yang kita lihat, tetapi juga kepercayaan atas perusahaan Amerika untuk menanamkan investasinya di Sumsel. Yang pertama kita memandang perlu bahwa pasar komoditas Sumsel ekspor keluar nomor satu adalah di Amerika Serikat."

"Kalau kita berbicara tadi karet dan kelapa sawit. Saya katakan fokus Sumatera Selatan ke depan adalah bagaimana membuat industri hilir dari karet ataupun kelapa sawit tadi. Dikatakan kepada mereka bahwa saya waktu itu memimpin delegasi parlemen Indonesia di Newyork berbicara dengan Ketua dari AICC (American Indonesian Chamber of Commerce)," papar bapak dua anak ini.