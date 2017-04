Cemex Ogah Bangun Tembok Perbatasan Amerika Serikat

Beginilah situasi perbatasan antara AS dan negara bagian Ciudad Juarez, Meksiko. Sebagian perbatasan kedua negara memang dipagari, tetapi Presiden Donald Trump bersikukuh menginginkan tembok pembatas.(HERIKA MARTINEZ / AFP)

SRIPOKU.COM, NEW MEXICO - Resistensi terkait pembangunan tembok perbatasan Meksiko-Amerika Serikat (AS) seperti usulan Donald Trump terus bergulir. Kali ini datang dari perusahaan semen terbesar di Meksiko, Cemex.

Cemex yang juga merupakan perusahaan konstruksi dan material bangunan multinasional menegaskan, mereka sama sekali tidak akan terlibat dalam konstruksi pembangunan tembok perbatasan Meksiko-AS.

"Saya ingin menjelaskan satu hal sejelas-jelasnya dalam masalah ini bahwa Cemex tidak akan berpartisipasi dalam konstruksi tembok perbatasan," tegas Presiden Cemex Rogelio Zambrano.

Zambrano menambahkan, perusahaannya juga tidak berpartisipasi dalam lelang konstruksi tahap pertama yang tengah berlangsung saat ini.

Namun, ketika ditanya apakah Cemex akan menyediakan material bangunan untuk perusahaan yang membangun tembok tersebut, Zambano mengatakan dirinya telah memastikan secara jelas terkait isu tersebut.

Pada 2 Maret 2017 silam, Cemex melansir akan menyediakan bahan bangunan kepada perusahaan konstruksi yang memiliki kontrak dengan mereka, bahkan jika perusahaan konstruksi tersebut terlibat dalam pembangunan tembok.

"Jika salah satu klien kami meminta barang dan bahan bangunan, maka kami bertanggung jawab untuk menyediakannya. Namun, ini lantas tidak menunjukkan bahwa Cemex akan berpartisipasi dalam proyek tersebut," sebut Cemex dalam keterangan waktu itu.

Hingga kini, masih belum jelas apakah setiap perusahaan konstruksi yang bermitra dengan Cemex telah meminta bahan material kepada mereka untuk pembangunan tembok tersebut.

Trump baru-baru ini dikabarkan meminta jumlah lebih kecil, yakni sekitar 1 miliar dollar AS sebagai biaya pertama untuk membangun tembok perbatasan yang disinyalir menghabiskan total antara 12 miliar dollar AS hingga 24 miliar dollar AS.