Reaksi Nani Widjaya saat Diajak Ajip Rosidi Menikah di Usia Senja

SRIPOKU.COM - Kabar Nani Widjaya akan menikah lagi dengan Ajip Rosidi terasa mengejutkan sekaligus membahagiakan.

Keduanya berencana bakal melangsungkan pernikahan bulan ini di Cirebon.

Dua teman lama ini kembali bertemu akhir tahun lalu.

Rupanya ada cerita menarik saat Ajip Rosidi mengajak Nani Widjaya menikah.

Ajip Rosidi mengungkapkan pesinetron Tukang Bubur Naik Haji itu langsung menyetujuinya.

"Iya, rasanya begitu menurut penglihatan saya ya he he he," ungkap Ajip Rosidi saat dihubungi NOVA.id melalui telepon, Sabtu (1/4).

Ajip Rosidi juga mengaku alasannya ingin mempersunting Nani Widjaya lantaran membutuhkan teman hidup di usia senjanya.

Sastrawan kondang tersebut mau berbagi cerita hidupnya bersama Nani Widjaya.

"Dari percakapan-percakapan kami, kami merasa masing-masing dari kami itu butuh kawan, ya hidup sehari-hari di rumah gitu. Jadi akhirnya kami sepakat untuk ke pernikahan," tutur Ajip Rosidi.



Meski begitu, Ajip Rosidi belum mengetahui kapan tanggal pasti hari bahagianya tersebut.

Tanggal pernikahannya dengan Nani Widjaya masih menjadi perundingan anak-anak mereka