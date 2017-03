Yuk Lihat Samsung Galaxy S8 dari Berbagai Sisi

SRIPOKU.COM, NEW YORK - Sudah lama ditunggu, Samsung akhirnya merilis smartphone flagship terbarunya, Galaxy S8 dan Galaxy S8+. Keduanya langsung diperkenalkan dalam acara "Unpacked Your Phone" di Lincoln Center, New York, AS, pada Rabu (29/3/2017) pagi waktu setempat atau malam di Indonesia.

Duo Galaxy S8 bisa dikatakan sebagai pembuktian kiprah Samsung di ranah menengah ke atas. Produk kelas atas sebelumnya, Galaxy Note 7, mengalami kegagalan akibat cacat produksi di bagian baterai.

Babak baru tersebut terlihat dari desain perangkat yang benar-benar "segar". Salah satunya terlihat dari penggunaan desain layar yang disebut "infinity display".

Penggunaan teknologi tersebut membuat Galaxy S8 nyaris tidak memiliki bingkai alias bezel di sisi atas dan bawah. Alhasil, ukuran fisik smartphone tetap ringkas dan pas digenggam satu tangan.

Ukuran layar yang cukup lebar, yakni 5,8 inci untuk varian standar dan 6,2 inci untuk varian Galaxy S8+, jadi muat ke bodi perangkat yang ringkas.

Spesifikasi lain dari Galaxy S8 dan S8 Plus mencakup prosesor Exynos 8895, RAM 4 GB, memori 64 GB, baterai 3.000 mAh (standar) dan 3.500 mAh, serta kamera utama 12 megapiksel dan selfie 8 megapiksel.

Pemesanan awal alias pre-order Galaxy S8 dan S8 Plus dimulai 8 Apri 2017. Lantas, penyerahan produk ke konsumen baru dilakukan pada 5 Mei atau dua pekan setelah tersedia di pasar global.

Galaxy S8 akan dijual seharga Rp 10,5 juta di Indonesia, sementara Galaxy S8 Plus dibanderol Rp 12 juta.

Seperti apa wujud dari Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus ini? Jurnalis KompasTekno Oik Yusuf telah merekam Galaxy S8 dari berbagai sisi, langsung dari tempat acara. Rangkain fotonya dapat dilihat tautan berikut ini dan videonya dari tautan ini.

Penulis : Oik Yusuf