Tips Merawat dan Memilih Kain Tidur Gantung

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Selain berbagai produk wisata air seperti diving dan snorkeling, gelaran Deep & Extreme Indonesia 2017 juga dipenuhi stan yang menjual peralatan outdoor. Salah satunya adalah Ticket to the Moon dan Eno Hammock yang menjual hammock alias kain tidur gantung.

Namun sebelum membeli dan memakai hammock, ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Pertama adalah soal ukuran.

"Tips pertama adalah jangan salah memilih ukuran hammock. Bagi orang yang memiliki tinggi di bawah 170 cm, bisa menggunakan hammock dengan panjang sekitar 3 meter," ujar Chief of Happiness Officer Ticket to the Moon, Alex Igas saat ditemui KompasTravel pada gelaran Deep & Extreme Indonesia 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (31/3/17).

Tips kedua sebelum membeli hammock adalah memilih bahan yang berkualitas. Hammock biasa dijual dengan bahan yang berbeda.

"Yang paling bagus itu hammock berbahan parasut dan nilon, karena tidak mudah kendor," kata staf dari Eno Hammock, Julian kepada KompasTravel.

Soal perawatan, hammock bisa dicuci layaknya pakaian. Alex menjelaskan, usai dicuci, hammock harus dibilas sampai bersih karena sabun yang tersisa bisa merusak bahan.

Pada gelaran Deep & Extreme Indonesia 2017, Anda bisa mendapatkan hammock dari Ticket to the Moon mulai dari Rp 250.000 untuk hammock anak dan Rp 396.000 untuk single hammock. Sementara itu, stan Eno Hammock menyuguhkan potongan harga sebesar 10 persen.

"Kami memberikan promo potongan harga mulai dari Rp 680.000 dari harga awal Rp 750.000 untuk semua model dan banyak pilihan warna yang ada," papar Julian.

Soal ukuran, lanjut Julian, Eno Hammock hanya menjual satu ukuran yakni double layer. Sementara di stan Ticket to the Moon, Anda bisa mendapatkan ukuran mini hammock, single hammock, double hammock, hingga ultimate hammock.

Penulis : Alek Kurniawan