PSSI Keluar Rel, SOS : Kalau Ini Dijalankan Liga 1 Bukan Kompetisi Tertinggi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Kebijakan PSSI bersama PT LIGA Indonesia Baru (LIB) dalam menentukan regulasi akhirnya mendapat perhatiaan dari Save Our Soccer (SOS) kelompok pemerhati sepakbola ini menilai, jika kebijakan PSSI telah keluar rel.

Dalam pressrilis diakun isntagram Akmal Maharli Kordinator SOS, ia menyoroti jika layaknya PSSI harus menjalin komunikasi dengan FIFA untuk menelurkan regulasi, tidak bisa PSSI yamg berada dibawah naungan FIFA menjalankan aturan sendiri apalagi itu liga resmi.

Dikatakanya, kebijakan PSSI bersama PT Liga Indonesia Baru (LIB) terkait boleh melakukan lima pergantian pemain di Liga 1 yang akan bergulir mulai 15 April 2017 melanggar Law of The Game FIFA yang dikeluarkan The International Football Association Board 2016/2017.

Dalam peraturannya terkait Kompetisi Resmi (Official Competitions), FIFA menyatakan

“A maximum of three substitutes may be used in any match played in an official competition organised under the auspices of FIFA, confederations or national football associations.”

(Maksimal tiga pergantian pemain yang bisa dilakukan dalam satu pertandingan pada kompetisi resmi yang digelar di bawah kendali FIFA, Konfederasi, maupun Asosiasi Sepak Bola Nasional)

Juga dipaparkan bahwa

“FIFA, confederations, and national football associations can allow up to maximum of five substitutes in all competitions except at the highest level.”

(FIFA, Konfederasi, dan Asosiasi Sepak Bola Nasional boleh mengizinkan maksimal lima pergantian pemain di semua kompetisi kecuali di level tertinggi.)

“Bila aturan ini dijalankan berarti Liga 1 bukan kompetisi tertinggi atau menilik Law of The Game FIFA bisa juga disebut friendly game yang membolehkan pergantian pemain sampai 6-7 kali,” kata Akmal