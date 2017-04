SRIPOKU.COM - Kepada Yth. Walikota Palembang. Kami salah satu warga di Seberang Ulu Palembang ingin mengucapkan terima kasih atas diberikannya Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bagi kami kartu ini sangat penting karena urusan sakit yang bisa datang kapan saja akan membuat kami tenang jika ada jaminan berobat. Melalui perwakilan warga yang menerima KIS kami berharap program ini akan terus berlanjut dan kami akan selalu menerimanya. Kepada Pemerintah Kota Palembang kami mendoakan semoga bisa selalu mendapat kesempatan memberikan yang terbaik kepada kami rakyatnya.

Jawab:

Pemkot Palembang secara resmi pada Kamis (30/3) membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Tahun ini Palembang dapat tambahan 10. 900 KIS, untuk daerah Seberang Ulu, kurang lebih 591 kartu yang dibagikan kepada masyarakat.

Walupun demikian kami tetap mengharapkan masyarakat selalu sehat. Mudah-mudahan kartu ini bisa dilakukan sebaik mungkin, tapi bapak dan ibu, kami berharap kalau bisa kartu ini digunakan, kartu ini ibaratnya sedia payung sebelum hujan. Saya mengingatkan, yang pertama harus jaga lingkungan. Sumber sakit dari lingkungan dan makan yang tidak sehat. Di tubuh kita ada 75 persen air, begitu penting air bagi kita, kita harus menghormati air. Bagaiman acara menghormati, harus dihormati baik dengan perbuatan dan ucapan. Dengan perbuatan harus dibersihkan air, sungai, drainase. Setiap Minggu pagi melakukan gotong royong kebersihan.

Misal, sungai Aur dulunya bisa untuk masak untuk diminum, ikan banyak kemudian sebagai sarana transportasi dan kegiatan ekonomi, sekarang air menjadi limbah dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, menjadi sarang nyamuk, sekarang jadi beban dan tenaga, yang tidak sedikit biaya untuk normalisasi. Itu semua akibat tidak menghormati air.

Pamerintah Kota Palembang jug memberikan tambahan insentif Rp100 ribu per bulan, dari sebelumnya Rp200 ribu per bulan, menjadi Rp300 ribu per bulan. Mungkin tidak seberapa, dibanding dengan besarnya tugas RT dan Rw. (saf)

Walikota Palembang

H Harnojoyo

Keterangan:

