Wanita Saat Mandi, Paling Sering Lakukan 3 Kesalahan Ini

SRIPOKU.COM - Mandi merupakan penawar paling mujarab untuk meredakan rasa lelah pada tubuh terutama setelah seharian beraktivitas.

Segar dan harum yang Anda rasakan usai mandi membuat tubuh kembali bersih sehingga membuat pikiran menjadi lebih lapang.

Namun, meski dilakukan setiap hari masih banyak orang yang sering melakukan kesalahan saat mandi..

Berikut tiga kesalahan umum yang banyak dilupakan:

1. Mandi dengan air panas

Debra Jaliman, M.D., seorang dermatolog and penulis buku Skin Rules: Trade Secrets From A Top New York Dermatologist, mengatakan, air panas bisa mengurangi kandungan minyak alamiah dari tubuh Anda.

Dia menyarankan untuk mandi dengan air hangat. Sebab, minyak natural yang seimbang sangat penting untuk menjaga kecantikan kulit tubuh.

“Minyak natural tubuh adalah pelembab terbaik. Jadi, jangan biarkan minyak natural tersebut berkurang dari kulit Anda,” jelas Jaliman.

2. Mandi terlalu lama

Kebanyakan wanita memandang ritual mandi sebagai waktu memanjakan diri. Namun, menghabiskan banyak waktu terlalu lama bisa mengurangi produksi minyak alamiah dari kulit Anda.

Jailman menyarankan lebih baik mandi dengan waktu tidak lebih dari 15 menit dengan air mandi bertemperatur suam-suam kuku.

3. Tidak langsung mengaplikasikan pelembab tubuh

Dr Joel Schlessinger mengatakan bahwa sebaiknya jangan menunggu tubuh kering untuk mengaplikasikan pelembab kulit. Sebab, hal tersebut justru membuat kulit Anda rentan lebih kering dan bersisik.

Penulis : Kontributor Female, Agustina

Sumber : allure.com