Tak Sekadar Kongkow, Bisa Bersinergi dengan Komunitas Pajero

Sekretaris Pajero Indonesia One Sriwijaya, Ardha Salim ST MM bersama komunitas Pajero Indonesia One Sriwijaya menggelar Kopdar (Kopi Darat).

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Hobi berkendara dan aktif dengan komunitas Pajero Indonesia One Sriwijaya, bukan sekadar kongkow yang membuang waktu dan uang saja.

"Motto kita, my club my family. Bukan hanya sendiri-sendiri. Setiap touring mengajak anak-anak dan keluarga. Setiap kumpul ada yang dibahas seperti bisnis. Tidak sekadar kongkow. Bersinerji dengan teman yang lain. Bahkan sampai membuat usaha dengan mengggalang dana. Seperti cafe," ungkap Ardha Salim ST MM yang sangat mencintai Mitsubishi All New Pajero Sport tipe Exceed yang dimilikinya.

Sekretaris Pajero Indonesia One Sriwijaya, Ardha Salim ST MM bersama mobil Mitsubishi All New Pajero Sport tipe Exceed yang dimilikinya. (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

Sekretaris Pajero Indonesia One Sriwijaya, Ardha yang ditemui di kediamannya kawasan Lapangan Hatta menyatakan ternyata banyak manfaat yang bisa dipetik.

"Sukanya kita touring bareng keluarga ke Pagaralam, Lampung, Bengkulu, Jakarta, Bromo dan tempat wisata lainnya. Seru, anak dan isteri senang dan menikmati wisata," kata pria kelahiran Palembang 6 April 1985.

Pengusaha muda ini mengaku hobinya dengan Pajero ini sejak tahun 2015. Waktu itu ia mengambil tipe Exceed 4X2 matic.

"Pajero itu lebih maco dan gaham di lapangan lebih tangguh. Apalagi kalau masuk ke medan yang ekstrem. Lebih garang. Memang cocok untuk cowok," ujar Alumni FT elektro Unsri dan Magister Managemen Unsri ini.

Komunitas Pajero pun dinilai lebih eksis dibanding jenis kendaraan yang lain. Pajero diklaim yang pertama memiliki komunitas secara nasional.

"Klub kita namanya Pajero Indonesia One Sriwijaya chapter Sriwijaya. Di daerah lain menyesuaikan daerah masing-masing. Nasional sudah capi 1.600-an. Kalau Palembang mencapai 70-an anggota. Dari berbagai kalangan. Dari mulai PNS, Polri, Pengacara, wiraswasta, BUMN, mahasiswa. Motto kita, my club my family. Bukan hanya sendiri-sendiri. Setiap touring mengajak anak-anak dan keluarga. Setiap kumpul ada yang dibahas seperti bisnis. Tidak sekadar kongkow. Bersinerji dengan teman yang lain. Bahkan sampai membuat usaha dengan mengggalang dana. Seperti cafe," terang Ardha.

Sekretaris Pajero Indonesia One Sriwijaya, Ardha Salim ST MM bersama komunitas Pajero Indonesia One Sriwijaya di depan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. (SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ)

Menurut bungsu dari 5 bersaudara buah pernikahan H Salim Hamid dan Rita Salim, merawat Pajero lebih mudah karena sparepart gampang dan murah seperti Avanza karena banyak yang pakai. Produksi terus.

Per 3 bulan Rp 600 ribu sampai Rp 1 juta. Kebutuhannya untuk ganti oli, sparepart. Harga sparepartnya juga masih terjangkau.