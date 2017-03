Pukul 10.00 Para ABG Sudah Berkumpul di Lantai I Gramedia World

SRIPOKU.COM -- Luar bisa, mungkin cukup untuk kata ungkapan bagi remaja-remaja perempuan yang duduk di Lantai I Gramedia World Palembang Jumat (31/3).

Bagaimana tidak, sebagian besar dari ABG ini sudah berada di sana sejak pukul 10.00 hingga malam hari hanya untuk melihat langsung artis film Dear Nathan, Jefri Nichol.

Jefri, yang semula diagendakan menghadiri acara Meet and Greet Dear Nathan pada pukul 13.00, baru berada di lokasi pada pukul 19.00. Para fans yang sudah membeli novel Dear Nathan selanjutnya diperbolehkan pose bareng idola.

Untuk satu foto, fans diberi waktu lima detik karena harus bergantian dengan fans lain.

Seorang fans bahkan kecewa bukan main karena tidak bisa berfoto bareng idola. Padahal, dirinya sudah merogoh kocek untuk membeli novel demi bisa berpose bareng artis.

Saking kecewanya, si cewek berhijab ini menangis hingga seorang petugas Gramedia World berupaya untuk menenangkan dirinya. Sementara Jefri sudah melangkah cepat menuju mobil yang sudah menunggu dirinya.

Jika si cewek tersebut kecewa, maka tidak demikian halnya dengan Amelia, Nabila, Mona, Sari, Cesa, dan Fadila. Keenam milenial perempuan ini puas bukan main karena berhasil foto bareng artis. Rasa lelah menunggu dari pagi tertutupi setelah berhasil mengabadikan momen langka tersebut.

"Kita sudah menunggu dia di bandara, mengikuti nonton bareng sama dia, hingga terakhir di Gramedia World. Kita sudah mengidolai Jefri sejak dirinya main di film pertama," kata Amel, mewakili teman-temannya.

Jefri datang bersama ibunya, Junita EKa Putri (38). Perempuan dua anak ini tak luput dari sasaran fans anaknya. Juni yang duduk di belakang panggung ikut diburu ans yang ingin berpose dengannya. Senyum Juni tak lepas setiap kali kamera gadget mengarah ke wajahnya.

"Ini pertama kali Jefri ke Palembang dan tak menyangka seantusias ini sambutannya. Benar-benar salut dengan fans di Palembang," kata Juni.

Sedikit mengenai Jefri. Remaja berusia 19 tahun ini termasuk aktor baru di perfilman Indonesia. Sebelum di film Dear Nathan, dirinya sudah main di film berjudul Pertarungan. Pertengahan tahun ini, Jefri akan meluncurkan film terbarunya yang juga disadur dari novel.

Menurut informasi dari ibunya, film tersebut berjudul A. Maruli SIlitonga selaku Supervisor Gramedia World mengatakan novel Dear Nathan memang salah satu yang paling banyak dicari. Novel ini dijual dengan cover yang berbeda dan total sudah terjual sekitar 35 novel. Satu novel ditaksir enilai Rp 109 ribu.

"Untuk Meet and Greet, lima buku dalam satu hari sudah terjual. Yang menyaksikan Meet and Greet ada sekitar ratusan remaja," kata Maruli.(refly pemana)