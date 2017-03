Karena Ini Liga 1 Terancam Dicap Bukan Liga Resmi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Meski mengaku mendukung apapun keputusan PSSI akan menerapkan regulasi apapun, demi kemajuan liga. Sriwijaya FC (SFC) berharap sepakbola Indonesia bisa lebih baik, walau dirasa regulasi tersebut cukup aneh dan diluar prediksi.

Apalagi, jika FIFA tak berkenan dengan regulasi Indonesia bisa jadi Liga 1 Indonesia bukan liga resmi.

Lantaran, regulasi pergantian 5 pemain di Liga 1 tidak sesuai dengan Law Of Game yang dikeluarkan oleh FIFA dan IFAB selaku badan dunia yang menentukan aturan resmi di sepakbola kompetisi resmi di dunia.

Dalam Law of game 16/17 menyebutkan bahwa

"A maximum of three substitutes may be used in any match played in an official competition organised under the auspices of FIFA, confederations or national football associations"

(Maksimal tiga pergantian pemain bisa digunakan di pertandingan apapun di sebuah kompetisi resmi yang diselenggarakan di bawah naungan FIFA, konfederasi, atau asosiasi sepakbola nasional)

Begitu juga dengan Laws of the Game 2017/18 terbaru yang sudah dibahas pada AGM tahun 2017, menyebutkan, jumlah pergantian pemain, maksimal hingga lima pergantian, bisa digunakan di pertandingan apapun.

Dalam sebuah kompetisi resmi yang akan ditentukan oleh FIFA, konfederasi, atau asosiasi sepakbola nasional, kecuali kompetisi pria dan wanita yang melibatkan tim utama klub-klub di divisi teratas atau tim nasional senior ‘A’, di mana maksimal pergantian pemain adalah tiga.

Apalagi, aturan tersebut sangat jelas FIFA melarang pergantian pemain sepakbola nasional untuk kompetisi tertinggi.

"Sriwijaya prinsipnya mendukung saja. Apapun itu kita dukung PSSI untuk memperbaiki liga kedepan," ucap Faisal ketika dibincangi terkait melencengnya aturan PSSI, Jumat (31/3/2017).