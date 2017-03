Perempuan Pelopor Perdamaian Turun ke Jalan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Puluhan perempuan pelopor perdamaian menggelar aksi simpatik menyuarakan perdamaian dan mencegah tindakan radikal dan terorisme kepada pengendara di Simpang 5 DPRD Sumsel Kampus Palembang, Kamis (30/3/2017) sore.

Izzah Zen Syukri dari Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumsel menjelaskan dalam Al Quran dikenal dengan perempuan Sholihah seperti Siti Hawa, Siti Aisyah, Hana istri Imran, Maryam Ibunda Isa AS, Sarah, Zulaikha, Maryam saudara Nabi Musa AS, istri Nabi Musa (putri Nabi Syu’aib), Ratu Balqis, ummahatul mukminin (Siti Khodijah, Aisyah, dll), dan para putri Rasulullah SAW.

"Dan guru-guru SMA perempuan karena pengguna gadget tertinggi itu anak SMA," ujarnya.

Menurutnya, dalam Islam kasih sayang tidak berkasta, tidak berkelas, sama rata, sama rasa. Apalagi kasih sayang meliputi top down dan bottom up (orangtua ke anak, pemerintah ke rakyat, pemimpin ke bawahan, dan sebaliknya) dan dari unit terkecil (dari rumah hingga ke sebuah negara).

Apalagi menurutnya Rasullah mengajarkan sikap jujur, menjaga amanah, cerdas, senantiasa berdakwah/menyeru pada kebaikan.

Farida Mahri dari Yayasan Wangsakerta menjelaskan terkait bagaimana membantu orang membangun Perdamaian dengan siapa saja yang membantu orang-orang di dalam konflik guna mencari aturan dasar, mendukung dialog dan mencapai solusi tanpa kekerasan.

“Mengetahui keterampilan pihak ketiga anda sendiri dengan perkuat keterampilan anda , kerja sama dengan peran Pihak ketiga , analisa konflik tersebut, mencegah, memecahkan, menahan? atau membangun kembali?,“ jelasnya.

Selain itu mengedepankan pencegahan yang tidak lain melakukan sesuatu tentang akar penyebab konflik dan menciptakan pondasi bagi pengelolaaan perbedaan yang kooperatif.

Sedangkan Aktor legendaris Indonesia Jajang C Noer mengatakan dengan kegiatan ini anak-anak pelajar ini , orangtua dan kalangan agama jangan salah memberikan persepsi yang salah tentang agama.

“Katanya kita beragama, agama yang mengajarkan kasih sayang kok enggak jalan, kasih sayang dengan keadilan kok enggak jalan dimana letak missnya, BNPT ini menyadari harus diberikan masyarakat wawasan tambahan tentang ini,” katanya.