2 Ladang Minyak di Libya Diblokir, Harga Minyak Naik, Harga Minyak Naik

SRIPOKU.COM, NEW YORK - Harga minyak naik pada Selasa (28/3/2017) setelah terjadi gangguan parah pada pasokan minyak Libya.

Selain itu, pernyataan dari seorang pejabat yang menyiratkan OPEC bisa memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi hingga akhir tahun ikut mendorong harga komoditas tersebut naik.

Sumber dari National Oil Corporation (NOC) menyampaikan, ladang minyak di Libya barat, Sharara dan Wafa telah diblokir oleh faksi-faksi bersenjata dan mengakibatkan turunnya produksi sebesar 252.000 barel per hari (bph), atau sekitar sepertiga dari produksi.

"Penutupan dua ladang minyak di Libya.. Harga minyak saat ini naik pasti karena milisi di Libya barat menutup pipa utama," kata spesialis energi berjangka di Citi Futures, Tim Evans, dikutip dari CNBC, Rabu (29/3/2017).

Harga patokan Brent berjangka untuk pengiriman bulan depan naik 57 sen (1,1 persen) menjadi 51,32 dollar AS per barel, dan sempat menyentuh sesi tertinggi di 51,87 dollar AS per barel.

Harga patokan West Texas Intermediate (WTI) berjangka untuk pengiriman bulan depan naik 64 sen (1,4 persen) menjadi 48,37 dollar AS per barel, setelah sebelumnya naik ke level 48,74 dollar AS per barel.

Di sisi lain, Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh mengatakan, kesepakatan global yang bertujuan untuk mengurangi kelebihan pasokan dunia kemungkinan akan melampaui Juni.

Namun, diperlukan diskusi secara menyeluruh untuk kemungkinan tersebut. Rusia, anggota non-OPEC dipandang sebagai kartu liar dan 15 tahun silam gagal mewujudkan komitmen untuk memotong produksi bersama OPEC.

Namun, menurut pernyataan bersama yang ditandatangani Rusia dan Iran, kedua produsen menyatakan akan melanjutkan kerjasama.