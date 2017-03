Michael Essien: See You Soon, Bobotoh!

SRIPOKU.COM, BANDUNG-"See you soon, Bobotoh," begitu kata Essien setiba di Indonesia, Senin (27/03/2017) malam. Ia tak sabar untuk segera mendapatkan dukungan langsung dari fans Maung Bandung itu di stadion.

Banyaknya Bobotoh yang mengomentari, menyukai serta memposting ulang setiap gambar di akun pribadi Michael Essien, memang membawa kesan tersendiri bagi Essien. Bukan hanya tawa karena hal-hal yang lucu, Essien bahkan merasa termotivasi untuk lebih baik dengan dukungan tersebut.

Salah satu postingannya dalam akun instagram pribadinya @iam_ess mendapat like lebih dari 39 ribu dan komentar sebanyak hampir 2 ribu. Positingan lainnya juga, dengan memajang fotonya dengan tanda pagar #workoutdone mendapat like lebih dari 46 ribu dan komentar sebanyak 2 ribuan.

"Saya sangat senang menjadi bagian dari tim dengan fans yang besar. Saya senang berada di sini, terimakasih sambutannya," kata Essien seperti dilansir dari situs Persib, Selasa (28/3).

Namun, memang bobotoh masih harus bersabar untuk bisa melihatnya di lapangan hijau bersama pemain PERSIB lainnya. Dia masih perlu waktu beradaptasi dan istirahat untuk beberapa hari setelah perjalanan jauh dari London ke Indonesia.

"Perjalanan yang melelahkan, mungkin saya perlu istirahat, tapi semuanya lancar. Saya berharap cepat bersama (tim)," ujarnya.