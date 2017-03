Tristan Juliano Jadi Anak Kos

SRIPOKU.COM, Tangerang - Pemusik Tristan Juliano (19) sedang menjalani di Jurusan Business Management di sebuah universitas swasta di Tangerang.

Agar dekat dari kampusnya, ia memilih untuk tinggal di rumah kos, terpisah dari oragtuanya, pemusik Addie MS dan penyanyi Memes, serta kakaknya, pemusik Kevin Aprilio.

"Awal-awal banget homesick. Itu pasti. Cuma, lama-lama kedua belah pihak sadar lah. Oh, punya tanggung jawab dan kewajiban untuk lulus dan memiliki gelar S1. Semoga S2 juga," tutur Tristan ketika ditemui oleh Kompas.com di Liberica AEON Mall, BSD City, Tangerang, Minggu (26/3/2017).

Tristan juga sadar, ia dan keluarganya memiliki kesibukan masing-masing. Ia pun mengaku bahwa dirinya jarang bertemu dengan orangtua dan kakaknya di rumah.

"Kan empat-empatnya sibuk, nih. Ketemuan di rumah aja jarang. Aku aja enggak tahu nih, hari ini Mama, Papa, Kakak lagi ngapain," lanjut penyuka kopi ini.

Oleh dari itu, tak heran apabila ia rindu berkumpul bersama keluarganya, meski untuk bersantap malam dan mengobrol saja.

"Sekalinya ngumpul di rumah, that’s the most precious moment. Akhirnya, bisa ngobrol berempat. Talking about life, talking about love, anything," sambungnya.

Namun, tak dipungkirinya, selain membuatnya lebih mandiri, hidup sendiri membuat Tristan harus beradaptasi dengan banyak hal, dari urusan bangun pagi hingga pemilihan makanan.

"Enggak ada yang bangunin pagi. Makanan harus sendiri. Cuci baju ada, sih," ujarnya.

Untuk urusan makanan, Tristan mengaku masih memiliki kebiasaan buruk. Ia masih sering mengonsumsi junk food dan mi instan.

"Mungkin harus cari cewek di sini kali ya, biar (aku) diurusin. Ha ha ha," candanya.

