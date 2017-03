Awal Pekan, IHSG Berpotensi Menguat

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal pekan terakhir bulan ini, Senin (27/3/2017) masih terlihat memiliki kecenderungan mengalami kenaikan.

Analis dari Asjaya Indosurya Securities, William Surya Wijaya mengatakan, kenaikan IHSG akan ditopang oleh dana masuk (capital inflow) yang terjadi secara terus-menerus.

Momentum koreksi adalah peluang untuk melakukan akumulasi pembelian untuk saat saat seperti ini, mengingat kondisi perekonomian masih berada dalam keadaan stabil.

Selain itu, jelang pergantian bulan dimana rilis data perekonomian terbaru yang dilansir diperkirakan masih dalam kondisi terkendali. Support level juga terlihat masih cukup kuat dipertahankan.

"Hari ini IHSG berpotensi menguat," kata William melalui keterangan tertulis, Senin.

Pergerakan IHSG diperkirakan akan bergerak di rentang 5.476 – 5.603. Adapun saham-saham yang dapat diperhatikan antara lain ADHI, PGAS, KLBF, ASRI, PWON, MAIN, INDF, serta HMSP.

Menutup pekan lalu, IHSG ditutup menguat 13,15 poin (0,25 persen) di posisi 5.385,9 pada Jumat (24/3/2017).

Sentimen mengenai laporan kinerja keuangan emiten domestik yang cenderung optimistis masih menjadi penggerak IHSG. Asing mencatatkan net buy Rp 1,16 triliun. Nilai tukar menguat terhadap dollar AS, dimana mengacu Bloomberg rupiah diperdagangkan di 13.331 per dollar AS.

Penulis : Estu Suryowati