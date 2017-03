Menanti Kejutan Babak Playoff Palembang Basketball League Divisi 1

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Memasuki babak play off yang akan dihelat besok di lapangan basket Canton Park, gelaran Palembang Basketball League (PBL) divisi 1 menyisakan delapan tim yang akan bertarung menuju fase semifinal.

Pertarungan panas diprediksi akan terjadi, dimana semua kontestan membutuhkan kemenangan untuk menembus semifinal.

Tangsi Star yang keluar sebagai pemuncak klasemen grup A akan dipertemukan dengan D'Bascom yang keluar dari lubang jarum usai menang melawan Citra Pusri. Sedangkan Bangau pemuncak grub B akan dipertemukan dengan Alpha.

Ketua panitia PBL divisi 1 Ronald mengatakan, babak play off akan menjadi pertarungan sebenarnya karena semua tim harus menang, biasanya membuat mereka harus mati-matian mengeluarkan kemampuan terbaik.

"Kalau masuk babak play off selalu lebih menarik. Tapi kita lihat saja besok apakah sesuai prediksi," tuturnya, Jumat (24/3/2017).

Berkaca dari pertarungan pekan kemarin, Tangsi Star melwan Bima berlangsung sengit.

Bahkan diprediksi kedua tim menjadi kandidat juara PBL divisi 1.

Wajar jika pertemuan keduanya berjalan sengit sejak awal.

Bima yang langsung menurunkan pilar andalnya mampu menekan Tangsi Star.

Josmar yang sebagai pemain center sukses membuat pertahanan Tangsi Star gelabakan.

Bahkan sampai quarter tiga Tangsi Star seakan dibuat tak berkutik, walaupun sayangnya dewi fortuna berbalik arah ketika Kwoksen dan Rendy pemain Tangsi Star membuat kejutan dengan tembakan tiga angka yang berapa kali dan sukses membalikan keadaan.

"Kita sudah bisa menebak akhir pertandingan. Tapi kita tidak bisa menyebut itu pasti. Semua masih bisa terjadi," ujar Ronald.

Jadwal Babak Playoff:

Tangsi Star vs D'Bascom

D'Saint vs NMB

Bangau vs Alpha

BIMA vs Punai