Astra Motor Sumsel Gelar Pesta Motor Matik Honda

SRIPOKU.COM,PALEMBANG -- Astra Motor Sumsel selaku Main Dealer motor Honda akan menggelar pesta motor matik Honda yang bertajuk “Transformatic Honda” pada 25-26 Maret 2017.

Acara ini akan diselenggarakan di Atrium Utama Palembang Trade Center dan akan menghadirkan seluruh motor matik Honda seperti BeAT Series, Scoopy, Vario series dan PCX.

Bukan hanya sekedar pameran motor matik Honda, acara ini juga akan menghadirkan berbagai macam hiburan seperti booth technology yang akan mengulik komponen-komponen yang terdapat di motor matik Honda. Selain itu, akan didirikan juga booth khusus apparel dan aksesoris motor matik Honda.

Di acara Transformatic Honda ini, pengunjung akan dimanjakan juga dengan penampilan band akustik dan DJ yang akan memeriahkan selama acara berlangsung.

Untuk pengunjung yang melakukan pembelian motor Honda Vario 125 eSP dan Honda Vario 150 eSP selama pameran berlangsung akan mendapatkan penawaran spesial untuk 40 pembeli pertama.

Bukan hanya itu, Astra Motor Sumsel juga memberikan diskon untuk pembelian apparel dan aksesoris sampai dengan 50 persen untuk pembelian Honda T-shirt, Jacket, Bag dan Glove.

Sepanjang tahun lalu, penopang penjualan sepeda motor Honda masih berasal dari segmen yang memberikan kontribusi sebesar 83,6% terhadap penjualan sepeda motor Honda melalui penjualan sebesar 3.661.284 unit.

Melalui penjualan ini, AHM memimpin segmen nasional dengan 78,1% pangsa pasar. Pada segmen ini, Honda BeAT eSP series tercatat sebagai penyumbang terbesar dengan angka penjualan 1.814.600 unit, diikuti oleh Honda Vario eSP series 1.306.600 unit, Honda Scoopy eSP 528.622 unit, Honda Spacy 6.170 unit, dan Honda PCX 5.292 unit. Adapun big bike Honda NM4 Vultus terjual sebanyak 3 unit.

Market share Honda saat ini sudah mencapai 72 persen untuk pangsa pasar roda dua di sumatera selatan dengan kontribusi AT (Automatic) series sebesar 74 persen terhadap penjualan motor Honda (ytd Februari).

Market share Honda di segmen AT low sebesar 81,3 persen dengan total penjualan sebanyak 8.545 unit. Sedangkan market share Honda di AT Middle sebesar 46,7 persen dengan total penjualan sebanyak 878 unit dan market share AT high sebesar 58,8 persen dengan penjualan sebanyak 1531 unit.

Kepala Wilayah Astra Motor Sumsel, Ronny Agustinus sangat mengapresiasi kepercayaan masyarakat Sumatera Selatan terhadap produk dan layanan terbaik yang diberikan oleh Astra Motor Sumsel di tengah beragam kondisi perekonomian sepanjang tahun 2016 lalu.

Acara ini menjadi bentuk apresiasi Astra Motor Sumsel kepada masyarakat Sumsel, di mana selama ini menjadikan Honda sebagai pilihan untuk menemani aktivitas keseharian mereka.

“Kondisi perokonomian di Tanah Air cukup sulit pada 2016. Namun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap produk sepeda motor Honda justru semakin besar. Kami berharap dukungan positif ini akan terus berlanjut pada tahun ini dengan beragam produk dan layanan terbaik yang akan kami hadirkan.” ungkap Ronny. (Cr26/Rel)