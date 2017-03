Pesta Gol, The Four Melaju ke Semifinal SSL U-14

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Tidak ada kejutan di babak perempat final Sumsel Super League (SSL) U-14, di Stadion Garuda Sabtu-Minggu (18-19/3/2017).

Sebab seperti prediksi sebelumnya, masih menjadi milik the big four, empat tim yang diunggulkan sejak babak penyisihan.

Bahkan keempat tim yakni, PS Palembang Muda, Utlitas Pusri, Bukit Besar Bersatu, dan Spenpul FC ini berpesta gol ke gawang lawan.

Panitia Bagian Pertandingan Herdi Sulistyo mengatakan, untuk pertandingan Sabtu (18/3), untuk laga pertama PSPM mengalahkan Perisai 3-0, gol PSPM dicetak Arif, Firman, Adib.

Sementara pertandingan pertandingan kedua, BBB menang atas Bayu Putra dengan skor 3-1. Gol BBB dicetak oleh Idori Marco, dan Julian Armando yang membuat dua gol.

Sementara gol balasan gol Bayu Putra diciptakan Hanif.

Adapun pertandingan Minggu (19/3), Spenpul berpesta gol ke gawang PSDM Limas dengan skor 6-0. Gol Spenpul diciptakan Armando (3 gol), dan Maulana (2 gol), serta Rizki (1 gol).

Adapun Utilitas Pusri mengalahkan One Seven 5-2, gol Utilitas Pusri dilesakkan Lucky, M Rasyid, Adit, Hirji, dan Fahri. Kemudian gol balasan One Seven dicetak Fahmi dan Iksir.

Presiden SSL Hendri Zainuddin memberikan apresiasi kepada semua tim peserta perempat final, karena memberikan penampilan terbaiknya dan menjaga fair play.

"Saya ucapkan selamat kepada keempat tim yang lolos ke semifinal, kepada Utilitas Pusri, Spenpul FC, PS Palembang Muda, dan Bukit Besar Bersatu.

Kami juga apresiasi untuk Bayu Putra, PSDM Limas, Perisai, dan One Seven, tetap latihan karena ini hanya kemenangan yang tertunda, masih ada kesempatan untuk musim depan, karena ini menjadi kalender tetap," jelas anggota DPD RI ini.

Sabtu (18/3)

1. PSPM versus Perisai 3-0

Gol PSPM:Arif, Firman, Adib

Gol Perisai:0

2. BBB versus Bayu Putra 3-1

Gol BBB:Idori Marco, Julian Armando (2 gol)

Gol Bayu Putra:Hanif

Minggu (19/3)

1. Spenpul versus PSDM Limas 6-0

Gol Spenpul:Armando (3), Maulana (2), Rizki (1)

Gol PSDM Limas:0

2. Utilitas Pusri versus One Seven 5-2

Gol Utilitas Pusri:Lucky, M Rasyid, Adit, Hirji, Fahri

Gol One Seven:Fahmi dan Iksir