Risti Anggraeni Serahkan Uang Rp 68 Juta dan Kalung Emasnya untuk Dijampi

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Risti Anggraeini (40), seorang ibu rumah tangga (IRT) korban penipuan ini akhirnya bisa bernapas lega. Ia berhasil menangkap pelaku yang telah menipunya dan menyerahkan ke Polresta Palembang, Minggu (19/3).

Warga RE Martadinata NO 12. RT 18/04 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan IT I, Palembang ini menjadi korban penipuan yang terjadi pada Jumat (17/3), sekitar pukul 08.30, dimana saat itu ia sedang belanja di pasar Lemabang Kecamatan IT II, Palembang dan bertemu dengan pelaku Melly (32).

Karena sudah kenal, saat bertemu mereka pun saling sapa dan bercerita panjang lebar. Lalu pelaku pun menawarkan dirinya bisa mengobati anak korban yang sakit.

Namun ia tak sendiri melainkan ada temannya yang juga bisa membantu mengobati anaknya. Percaya dengan tawaran pelaku, korban pun langsung menuruti perkataan pelaku.

Dan selang setengah jam, pelaku yang sudah mengatur siasat untuk melakukan penipuan tersebut kemudian menelepon rekannya, yakni Lllly, Angel dan 1 teman prianya.

Saat itulah, korban diminta sejumlah uang sebesar Rp 68 juta dan 4 buah kalung emas, untuk ditukar dengan garam dan dua botol air mineral.

"Karena percaya, saat itu saya langsung pulang ke rumah pak. Mengambil uang dan emas saya untuk ditukar dengan garam dan air mineral, guna mengobati anak saya yang sakit," ungkap Risti kepada petugas terlihat masih kesal dengan pelaku.

Setelah emas dan uangnya diserahkan, Lanjutnya, pelaku juga berjanji akan mengembalikan uang dan emas itu.

" Dia berjanji pak dengan saya uang dan emas saya itu akan dikembalilkan. Karena emas dan uang itu hanya

akan diberkati (di jampi-jampi-red) aja oleh pelaku. Namun setelah saya tunggu-tunggu pelaku tak datang-datang ke pasar itu, tempat kasih bertemu," kata Risti sambil mengatakan dirinya seperti dihipnotis pelaku dan rekan-rekannya.

Karena merasa sudah ditipu, sambung Risti, akhirnya ia pun mencari keberadaan pelaku di pasar Lembang. Alhasil pencarian korban pun terhadap pelaku menuaikan hasil.

Ketika pelaku sedang berjalan-jalan dipasar itu terlihat korban, tak pelak pelaku langsung diamankan korban dan diserahkan ke Polresta Palembang, guna mempertanggungjawabkan ulahnya.

"Kejadian itu hari Jumat kemarin pak. Karena merasa ditipu jadi saya cari dia di Pasar Lemabang. saya bersyukur pelaku berhasil saya tangkap dan saya serahkan ke sini," katanya.

Sementara, Kapolresta Palembang, Kombes Pol Wahyu Bintono Hari Bawono melalui Kasat Reskrim Kompol Maruly Pardede membenarkan ada tersangka atas nama Melly yang diserahkan korbannya ke Polresta Palembang, atas

laporan awal hipnotis.

" Hingga saat itu pelaku masih diperiksa guna dilakukan pengembangan, untuk menangkap pelaku lain. Indetitas rekan-rekannya sudah kita kantongi," katanya.